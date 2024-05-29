隋棠暌違多時再度來港　提拍檔賀軍翔性醜聞即落閘

泰國男星Tor、台灣女星隋棠、蔡思韵、林德信和倪晨曦今日（29日）出席時裝品牌活動。隋棠自言很想念香港的食物，已經有一段時間沒有來香港的她笑言機乎不會講廣東話，只能說些簡單的日常用語例如「食飽未」，但依然可以聽得懂粵語。她又透露只會在香港逗留兩天，明天就要返台：「因為我在台灣有工作，亦來不及約在港的朋友食飯。」又搞笑地說很享受沒有孩子在身邊的自由空氣，如果不是因為工作想多留港一天。

講到工作，隋棠稱將有幾部戲會跟大家見面，提到先前她的作品尺度都比較大，她就解釋指是角色需要，作為演員她會將這些動作場面當成表演的一部分，老公亦尊重其工作。至於接下來的作品則與身手有關，已經開始訓練，雖然沒有流血，但受傷一定會有，她又分享之前拍完戲沒有卸妝就回家，孩子們一見到她整張面血漬斑斑，都大吃一驚，女兒甚至嚇哭了。談到與隋棠合作過的兩位台灣男星宥勝和賀軍翔最近相繼爆出性醜聞，隋棠表示不回答不相關問題。

Tor稱今次不是首來香港，之前有和家人來過以及有在香港取景拍戲，所以香港這個地方對他來說有很多很美好的回憶，笑言很想嘗試來港接拍廣告或電影。問到最想與那位香港男星合作？Tor就表示喜歡香港經典明星，故想和周潤發合作，不過又言大家年齡層相差比較大，未知會否有合作機會，又言想在戲中飾演周潤發的朋友角色。Tor又透露即將開拍同性戀題材的劇集，稱拍這些劇集題材都很平常，因為每個性別都是平等的，又表示每個工作都會盡力去做，言如果能夠接觸香港fans就會更滿足。而提到Tor與女友關係穩定，被外界大讚專一，他就指希望大家可以更加關注他的工作，而非感情上的事情，因為他不知道未來會發生甚麼事。

同場蔡思韵聽聞林德信女兒剛出生都替他高興，但自己卻暫時沒有生育的想法：「以前細細個作為女仔，都一定會對生兒育女和家庭有幻想，但依家大個見到身邊啲朋友照顧自己嘅小朋友好辛苦，令我有啲驚，已經冇晒幻想。」又表示現在想專注於事業發展，因為生育對女生而言犧牲會比較多。提到男友劉俊謙因參演《九龍城寨之圍城》而人氣急升，蔡思韵表示很戥對方高興：「依家劉生多咗咁多「劉太」我緊係高興，喺呢種情況下我唔介意一夫多妻。（有冇試過畀對方嘅女粉絲不禮貌對待？）咁又冇，我覺得大家都係好欣賞佢喺呢部電影嘅演出。」笑言不會因此特別規管對方。講到電影中蔡思韵亦有份客串，她笑言電影中打了古天樂一巴掌的一幕，被古天樂大讚令她心虛，笑言希望電影票房能夠愈來愈好，她亦能因此沾光，成為過億票房女星。

而剛成為父親的林德信在受訪期間春風滿面，句句不離女兒，他笑言女兒剛出生的一個月整個人都是混亂的，但現在第二個月感覺一切都上手了，舒服很多，自豪地指換尿片和幫囡囡沖涼都沒有難度。他又笑言最開心的是抱着女兒見親戚：「其實見到囡囡笑已經好開心，成日都忍唔住要攬同埋錫佢。（太太有冇呷醋？）有少少。」提到女兒的名字，林德信就指是爸爸林子祥改的叫「林明」：「個名係我爸爸有次發夢，見到一個日同一個月而改嘅。」又言會考慮為女兒舉辦百日宴。