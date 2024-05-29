陳曉華讚郭晉安專一人品好　唔准莊子璇叫阿媽　

陳曉華與莊子璇在將軍澳電視城出席無綫新劇《金式森林》拜神。陳曉華在劇中與郭晉安上演忘年戀，她指與郭晉安飾演後，網上有不少討論，想不到大家對忘年約反應如此大大。 她直言拍拖不會考慮對方年紀，最重要是大家能溝通、專一、人品好，自己要找的是靈魂伴侶。講到安仔現在回復單身可會戲假情真？她笑說：「拍劇、拍劇，我會好認真去做呢個角色。」

首次拍劇的莊子璇則扮演郭晉安的女兒，後母曉華笑言不准她叫阿媽，只能只姐姐。莊子璇指首次拍劇感緊張，為演出事足功夫，擔言擔心出不夠自然。 講到新一屆港姐宣傳中，應屆港姐被指形象差而未有參與招募宣傳？她則否認指今年宣傳以男士為主，稍後也會參加宣傳。

劇中羅子溢、何依婷與何廣沛是三角關係，子溢指與依婷發展到未婚夫妻關係，但依婷最後卻向錢看轉投廣沛懷抱。近日子溢在劇集《家族榮耀之繼承者》中有不少情慾戲，他指今次沒有激情場面，笑言quota已用完。

依婷在劇中扮演豪門大少奶，劇中要有大少奶霸氣，相當難演繹，要好好學習，已為人妻的她自言在家不會霸道，覺得人妻只是稱呼，內心仍是少女心。