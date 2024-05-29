Edan唔心急拍拖　擇偶有一個條件好緊要...

人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan）今日（29日）以代言人身份現身護膚品牌活動，吸引過百「爵屎」（粉絲暱稱）到場，他介紹現場的磨砂產品時代入了個人喜好，形容為E先生味道、他的Dream Girl味道和自己睡房味道，惹來全場尖叫聲，事後笑言只是照稿讀，自己確有塗香水習慣，覺得香水予人第一印象好重要，但覺得擇偶條件性格最重要，要價值觀相近，如果拍拖一齊生活和成長，性格好緊要，強調樣都重要。

問到是否恨拍拖？他表示感情隨緣，現在工作忙碌，自己歌手身份好難覓對象，他說：「自己又冇話好恨拍拖，（同圈中人拍拖會夾啲？）又唔一定要圈中人，最緊要個女仔理解我工作和夾到。」經常開Live同粉絲傾偈的他，問會否沖涼開Live，他笑謂：「留畀Anson Lo啦！佢咁鍾意浸浴，我每次開Live都成個鐘，浸一個鐘會皺皮。」

近來他也愛上浸浴，尤其世界巡迴演唱會期間好攰，感覺肌肉磞緊。最難忘在美加巡迴期間睇NBA賽事，又可以見到海外的粉絲，由於世巡每到一個地方，綵排和表演出同日進行，非常疲累，他爆柳應廷 (Jer)有兩日因為時差，心情不好，整日不說話，他說：「我初初都以為自己唔會有時差問題，平日喺香港都過住美國生活，凌晨3、4點先瞓，但世巡時都會覺得攰，啱啱返香港後都習慣早睡早起，但一個禮拜後就打回原形，凌晨先瞓。」

Edan向來是妹控，早前更干涉小如豬的衣着，他解釋只是擔心她冷病，表示「驚佢肚腩冷親，唔係唔美觀，只係唔好冷親。」透露小如豬向他投訴，因為他令其他男仔不敢追求她：「想像唔到佢拍拖，不過會幫吓眼睇吓個男仔，佢未拍過拖係AO，（介紹男仔畀佢？）介紹個和尚囉！哈哈！講笑，佢開心就得，又唔使要問過我咁緊張，（將來女朋友都唔可以衣着性感？）有先算啦！（自己睇女仔就得？）講呢啲。」