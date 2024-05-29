首次個人巡唱！頌樂@MAMAMOO預告7.7假亞博開騷

韓國女團MAMAMOO隊長頌樂將於7月7日再度來港跟粉絲見面，假亞洲國際博覽館11號展館舉辦《SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG》演唱會。

頌樂上月相隔2年1個月後再次以個人身份回歸，憑全新迷你專輯《COLORS》打入全球 專輯排行榜第4位，而主打歌《But I》更在音樂節目《THE SHOW》冠軍。 她表示今次的專輯最能表現自己，也是她最喜愛的專輯。6首收錄曲分別以不同的風格呈現，而當中4首歌更是由頌樂親自作曲，展示出多才多藝的一面。當中主打歌《But I》更是頌樂接受了粉絲的意見，希望她可以寫出一首強勢、令人痛快的「男友驅趕曲」，繼而衍生出來的作品。

今次是頌樂出道10年來首次以個人身份進行亞洲巡迴演唱會，她更特別希望可以直接在演唱會上用準備的表演去答謝粉絲們的支持。 她表示：「很久沒有近距離見到粉絲了，多得一直支持我的粉絲才能得到力量。我會在即將舉行的巡演中，以更好的音樂和舞台報答大家。」相信對於粉絲們來說也會成為別具意義的回憶，讓大家更期待今次的演唱會。

今次演唱會不但全場均有香港場特別版小卡，當中部份票價有歡送、綵排環節之外，更有機會可以和頌樂一對一合照，大家記得要把日期記下，不要錯過和偶像近距離互動的機會。