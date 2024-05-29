高效輕薄筆電　唔夠1kg重？

手提電腦與平板電腦的界線漸趨模糊，其中一個原因是前者愈出愈輕薄。HUAWEI新機MateBook X Pro亦以此做賣點，透過三段式主機板結合鋁合金等輕量材料，令機身僅厚13.5mm，重量更只有980g，拎上手恍如平板般「輕飄飄」！另外，它屬全球1kg機種中唯一搭載頂級Intel Core Ultra 9處理器的手提電腦，並配備Super Turbo技術，AI自動識別場景進行資源調度，提升電腦運算能力，4K影片導出比上代快118%！

內置14.2吋3:2柔性OLED屏幕，屏佔比高達93%，提供3.1K解像度、120 Hz刷新率、1,000nit亮度及1000000:1對比度，並可經智能色彩調整功能，實現類紙張的觀看體驗。其他配套包括32GB RAM、2TB SSD、6喇叭系統及5m全方位收音咪等，另配備70Wh電池，充電10分鐘足以辦公2小⁠時⁠。

同場加映：AI之選

Samsung Galaxy Book4 Edge主打AI功能，配備Snapdragon X Elite處理器，可利用45 TOPS NPU運算效能執行多種人工智能，例如一圈即搜、即時翻譯、在任何程式即時生成字幕，並支援AI助理Copilot+。擁有14吋及16吋兩個屏幕版本，支援3K解像度及120Hz刷新率，並內置16GB RAM、最高1TB SSD及杜比全景聲四喇叭。