譚輝智否認有富爸爸　關楓馨指未有追求者

藝人何沛珈、何廣沛、關楓馨以及一眾《中年好聲音2》參賽者譚輝智、古淖文和顏米羔等人今日（29日）出席《萬眾同心公益金》記者招待會。今次是關楓馨首次做直播騷司儀，她將會夥拍何沛珈、何廣沛和森美等人一起做司儀，作為前輩的何沛珈笑言會主動和好友關楓馨分享演出經驗，傾囊相授，她又表示之前拍旅遊節目二人都有合作，相處了差不多一個月，已經建立出默契。而關楓馨亦指不會給自己很大壓力，她相信大家會互相幫助，而且今次會有森美坐鎮，大感安心。關楓馨亦指為了今次騷有在家中加緊練習，會讀報紙練習咬字發音：「因為平時喺屋企都用英文多，所以喺咬字方面會弱啲（讀畀爸爸關禮傑聽？）唔使啦，我驚佢聽到瞓着。」

講到關楓馨近日傳與欖球員撻着，她笑着否認說：「之前大家都話孔德賢有份，嚇到佢今日都唔敢嚟，佢其實都係其中一個大會司儀。」稱現在暫時沒有對象，不過有追求者，她又謂與欖球員只是好朋友，何沛珈亦在旁幫口說：「楓馨佢好好人，無論對男仔定女仔都好友善。」問到關楓馨喜歡甚麼類型的男生？她說：「最緊要夾，心地要好，對朋友都要好（爸爸心唔心急？）冇人心急。」又言會參考爸爸的條件來選擇另一半，笑指如果有心儀對象會先給媽媽過目。

另外譚輝智今次會和爸爸同台演出，父子二人更將會聯同《中年好聲音》季軍得主羅啟豪和媽媽，四人即場大展歌喉，坦言有點緊張，故會在家中努力練唱，不過他指爸爸是唱得之人，不需要太多的練習。譚輝智作為一眾《中年好聲音2》參賽者中，首個舉辦個人演唱會的學員，不少網民都質疑是因為他有位有錢爸爸做後台，對此譚輝智否認說：「開騷喺公司決定，我阿爸冇咁搏。」而在旁的古淖文和顏米羔亦幫口指相信譚輝智不需要依靠爸爸來開騷。

另外，古淖文表示譚輝智在《中2》學員中率先跑出成功開了個人演唱會，作為兄弟都戥他高興，希望之後其他學員都能夠成功開騷，古淖文亦透露有向公司反映開騷的訴求。