兩大影帝劉青雲吳鎮宇鬥戲　盡見默契演活新作

由影帝劉青雲及吳鎮宇主演的新片《談判專家》將於6月中上映，今次他們相隔19年再度合作，而二人友情更跨越40載，在公在私都是好兄弟，影迷自然翹首以待，見證二人的「情誼結晶品」。據悉，《談》片改編自1998年荷里活作品《冇數講》（The Negotiator），當年由森姆積遜（Samuel L. Jackson）及奇雲史帕西（Kevin Spacey）擔演，被譽為經典的雙雄電影之一。

劇情交代青雲與鎮宇同是頂尖的談判專家，不過青雲為了清洗謀殺同僚，以及貪污案主謀的污名，不惜鋌而走險，於執法機構內挾持人質，由談判員改行當社工的鎮宇，被點名要求與他「講數」，二人各為其主連場「舌戰」，逐步揭開背後陰謀真相。原作電影面世至今26年，經常被網民翻看掀起話題，導演邱禮濤（Herman）於2017年已有意翻拍，惟當時負責的製片家崔寶珠離世，計劃被擱置，Herman竟再獲接手版權的公司邀請翻拍，機會又一次落到他手中，Herman憶述：「當時由於之前幾部戲都喺內地拍攝，而《談》片可以全片喺香港開工，所以考慮咗幾日就答應。」

全片在港拍攝，加上幕前陣容全是香港演員，電影百分百充滿港味，Herman表示：「今次保留咗《冇數講》嘅基本設定，只係將故事改成喺香港發生，電影受喺香港發生過嘅社會事件啟發，好似『郭阿女事件』」咁，鎮宇嘅角色就改咗由談判專家轉行做社工咁。」至於青雲與鎮宇識於微時，一同成長互相見證對方成就，各自結婚時有擔任對方的兄弟及伴郎，而第一部合作的電影為1994年《神探磨轆》，其後再合力打造《一個字頭的誕生》、《高度戒備》及《衝鋒隊怒火街頭》等經典港片。去屆金像獎頒獎禮，青雲更是從鎮宇手上獲得第3個金像獎影帝獎座，鮮有現身頒獎禮的鎮宇，據指因為青雲有份角逐，才接受邀請頒獎。