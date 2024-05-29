柳應廷化身暗黑武士　新歌大玩噩夢怪誕元素

男團MIRROR成員Jer（柳應廷）近日推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，繼續大玩玩味，將自小便鍾情的荷里活名導添布頓（Tim Burton）的怪誕再次滲入作品中。談到今次找來馮允謙負責作曲，速成二人首度合作，Jer表示：「搵咗佢好耐，一直都好期待同佢合作會係點，因為佢寫嘅旋律都係好挑戰性。我特登搵佢寫，佢一口就應承咗，一寫出嚟個Melody都冇乜點樣改過，已經代入到故事。」

然後Jer再將自己的感覺，分享給填詞人周耀輝：「我講例如大家覺得噩夢係一件唔好嘅事，發緊噩夢你會好驚，但其實某程度上潛意式醒返之後你會克服咗啲嘢，我唔想令到大家覺得發完個夢淨係識驚，要有啲得著。」

過去曾推出「物語系列」、「重生系列」及「虐心系列」作品，Jer今年再推出「怪誕系列」：「《約》歌係我玩味Project裏面，一首比較重型嘅歌曲，好玩之處在於歌詞帶樂迷進入一個靈魂嘅世界，聽嘅時候要代入成個故事，由副歌開始見到嘅『螞蟻腦』、『人皮遺囑』，相信都係大家未必見過嘅事物。」Jer又指自己從小便熱愛添布頓的電影，所以《約》歌即滲入偶像的怪誕元素。

Jer拍攝唱片封套時，造型也變得古靈精怪：「單曲封面用咗一個比較日系武士妝。坊間多數歌手嘅Cover都係乾淨利落靚仔，既然今年玩玩味，不如玩盡啲，妝容上都突破啲，希望大家望到呢個樣就諗到呢首歌。」MV暫時未進行拍攝，但Jer揚言一樣要古怪到底：「應該係有啲諷刺意味嘅，顏色、場景及角色對比度都會會強烈啲、Colourful啲！」

新歌提及夢境，Jer透露曾夢見自己成為一個足球員：「因為我好鍾意踢波，好想去阿仙奴嘅酋長球場射入一球，呢個係我其中一個夢，個夢係我做一個職業選手，然後俾人攔截，但都畀我入到波，哈哈！」