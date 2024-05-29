關智斌首個巡唱完滿結束　最大挑戰竟然係天氣！

藝人關智斌（Kenny）首個巡迴演唱會圓滿落幕，在北京最後一站，他決定為歌迷送上驚喜，以「限定金毛Look」現身舞台，又一口氣演繹多首名曲《LALA世界》、《一起喝采》及《眼紅館》等，為巡演畫上完美句號。

據悉，Kenny今次足足花了近半年時間巡唱，分别於中山、佛山、上海、廣州及上海等地演出，他坦言今次巡演對自己來說是很大的學習過程，因在籌備過程中遇上不少挑戰，包括如何編排歌曲，以及音樂製作等等：「要演唱會流暢，有起承轉合、主題，以及點樣同觀眾互動都好緊要，好彩我參加節目《披荊斬棘》時學到嘢，識得點樣去帶動觀眾情緒。」

談到難忘事，Kenny透露上海站時，自己要抽時間飛到瑞士出席活動，完成工作再趕返上海：「Jet lag都未完全回復過嚟，就已經要去表演，不過最大嘅挑戰係天氣不似預期，我每次開騷去到邊度，嗰度都會落雨，最慘係我未到前嗰個地方係陽光普照，到我完騷翌日又會好好天氣，認命啦，我最擔心係令到粉絲好辛苦同好奔波啫。」尤其是廣州站，開騷即大暴雨加龍捲風，場館所有粉絲應援物都要收起，令Kenny大感心痛：「有好多人因為要趕車、趕飛機，好多延誤，令到佢哋失咗好多預算，甚至淋雨淋到成身濕晒，呢個我係幾心痛，因為我知道佢哋好多都係女仔，希望下次開騷，會有多啲嘅地方俾觀眾避雨。」