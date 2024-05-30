【是日通勝】

農曆四月廿三

甲辰年 己巳月 甲午日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、出行

忌：出財、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：宜帶伴侶出外散步，體會老夫老妻的感覺。

金牛座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

雙子座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

巨蟹座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

獅子座：得財全不費功夫，但大前提是要認真工作。

處女座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

天秤座：愛情運急升，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天蠍座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能平息。

人馬座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

山羊座：工作失誤惹來批評，宜重新思考與檢討。

水瓶座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙魚座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，情緒不穩，容易胡思亂想。

牛：心情欠佳，做事沒有耐心，易惹是非。

虎：事業順利，宜再接再厲，忌得意忘形。

兔：做事要打醒十二分精神，忌粗心大意。

龍：趁運氣好加把勁，事業有望取得成功！

蛇：獲貴人提攜，事業發展有望錦上添花。

馬：與人溝通要多點耐心，切忌駁嘴駁舌。

羊：桃花超強，有暗戀對象者可趁機表白。

猴：小財不出，大財不入，做人勿太孤寒。

雞：懂得自我檢討，事業發展才會有進步。

狗：財運不錯，投資策略大可以進取一點。

豬：運勢平平，工作要小心，忌自以為是。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

容易被誤判的好運面相

在這個看臉、追求完美的時代，大家在審美方面有一定的差異性，那些被大眾視為不太美觀的面相特徵，恰恰在面相學中承載着吉祥、富貴的寓意。事實上，在傳統面相中，美醜並不總是與常人的審美標準相脗合，以下一起看看隱藏在「醜相」中的「貴相」吧！

1.雙下巴

雙下巴被認為是顏值的弱點，對於很多人來說是一個不可接受的瑕疵。在傳統面相學中，雙下巴被視為福氣和晚運好的預兆。通常有雙下巴的人，性格溫和，待人接物都能把握分寸，不會斤斤計較，到了晚年運勢更優，福壽雙全，不缺錢。

2.肚臍四周有毛髮

肚臍周圍的毛髮並不是甚麼醜陋的標誌，而是健康和富貴的象徵。有這種特徵的人通常精力充沛，腎氣充足，身體健康，有着旺盛的生命力和強大的氣場。

3.耳內生毛

清代大醫家張志聰認為：「毫毛者，眉中之長毛，因血氣盛而生長，亦後天之所生也。」

有人見自己的耳朵裏長出毛髮，第一反應會忍不住要拔掉，但在傳統面相學中，耳內長毛被視為一種吉相，擁有過人的智慧和出眾的財運。