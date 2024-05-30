星玄｜林峯預告明年開個唱　誓邀「城寨」兄弟同台演出

今日係5月30日農曆四月廿三，是日最旺生肖係羊，桃花超強，有暗戀對象者可趁機表白。視帝林峯近年拍劇又拍電影，密密做到冇停手，而佢同古天樂、劉俊謙、張文傑、胡子彤等人合拍嘅新戲，自上映以來，一直大受好評，唔少網民更大讚林峯，搣甩電視味之餘，仲由Chok峯變型佬，甚至被封為港產片新一代男主角，林峯依家桃花超強，要好好把握機會，再賺多啲去養老婆同愛女。

林峯及舊拍檔佘詩曼主演嘅《家族榮耀之繼承者》，近日熱播中，當中亦有唔少親熱鏡頭，吸引大批觀眾收睇，林峯受訪嗰陣提到，因為同阿佘私下非常熟落，亦係專業演員，所以自然有一種默契。隨後，佢便提到自己最近忙於四圍做宣傳，已經有成個月冇見到愛女，因此完成現有工作後，就一定要趕快返企，又指自己已準備開個唱，並希望有機會喺明年上半年舉行，屆時一定會邀請「城寨」好兄弟一同上台。

至於幸運星係射手座，財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。射手女龔嘉欣（Katy）去年榮升做餐廳老闆娘，又加盟飲食集團，學傾生意同管理，之後短短幾個月就已經開咗3間分店，早前受訪更透露想再開多幾間分店，Katy你財運佳，投資易有回報，開多幾間都冇問題啦，不過都要繼續拍劇呀，因為大家都好鐘意睇你啲劇㗎。