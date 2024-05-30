LOONG 9復辦簽名會　Ian一打十二鍊到底

無綫選秀節目《亞洲超星團》打造的男團LOONG 9宣布6月9日復辦首個拍手簽名會，但舉行日期及地區偏偏撞正勁敵MIRROR成員陳卓賢（Ian）的慶生活動，強強對決，似有意挑機！雖然Ian要「一打12」，但他挾着「MIRROR成員中個人演唱會場數最多」的氣勢，相信風頭會蓋過一眾後起之秀。

LOONG 9被外界視為男團MIRROR最強對手，原定4月28日首度總動員假銅鑼灣舉行《LOONG 9拍手簽名會》，惟活動臨時取消，事隔一個月後，大會宣布6月9日在同一地點復辦活動，粉絲固然興奮，密謀傾巢而出為12名成員造勢打響頭炮。LOONG 9成員冼靖峰昨日出席公開活動，預告屆時會與粉絲握手外，亦會即場跳唱，他笑說：「第一次齊人出席活動，好期待，好耐冇同LOONG 9其他隊友見面，所以非常想念大家，平時都係互傳短訊聯絡。」

不過，LOONG 9復辦拍手簽名會當天原來撞正MIRROR成員Ian的31歲生日。Ian於6月7日及8日一連兩日分別舉行《HI MIRO！見面祭》Ian專場及歌迷會聚會預祝生日，6月9日當天雖然未有公開活動，但其歌迷群組已約定3,000人齊集銅鑼灣大型商場的Ian生日展覽會，與往年一樣會準備蛋糕及大派應援品為偶像慶生，期待Ian現身「快閃」，親身接受他們的祝福。

個唱場數冠絕MIRROR

兩隊成員同日同區正面鬥人氣，屆時勢必逼爆銅鑼灣。雖然LOONG 9集齊12子力撼「單拖」的Ian，但絕非勝券在握，皆因將於7月舉行首次個人演唱會的Ian走勢凌厲，7月20日至22日的3場亞博演唱會門票已被搶購一空，連同之後宣布加開23日及24日場次的門票亦被秒殺！Ian在社交網宣布5場演唱會門票全數售罄，並親自感謝粉絲：「多謝大家支持。」不少粉絲都在網上提出訴求，熱切期盼演唱會再次加場：「陳總求加開一場Fans Club場」、「支持終極加場」。雖然Ian個唱會否加開第6場仍是未知之數，但他已成為MIRROR中個人演唱會場數最多的成員，姜濤、Anson Lo及Jer去年7月至8月期間曾在亞博各自舉行4場個唱，Edan則有3場。

Ian的粉絲集氣加場，而據知MakerVille已預定亞博7月15至31日的檔期，如再度加場，有可能會選擇7月19日，有行內人估計：「15日凌晨攞場，需要兩日半時間搭台，17日下午可以開始Rehearsal，到18日再full day rehearsal，如果要19號再加多一場，時間上啱啱好。」

AK紅隧掛海報造勢

而MIRROR副隊長Anson Kong（AK）將於7月29日緊接Ian開騷，暫時只得一場，但大有機會加場。有傳AK沿用Ian的演唱會舞台底，再改用另一舞台設計。AK的歌迷亦開始為偶像造勢，自發集資在紅隧入口附近掛上AK演唱會的巨幅海報，望成功搶飛之餘，亦盼演唱會加場。日前就有AK粉絲拍片直擊掛海報的過程，期間遇上大雨，即聯想到偶像一切得來不易，不禁感觸落淚，AK心痛得在網上發文：「謝謝大家。心心放題，29/7見。」另一短片則見其粉絲舉燈牌大合照，並向偶像喊話：「有我哋陪住你打大佬，『最新一卷能力值升一波』（AK歌曲《信之卷》歌詞）。」