秦嵐患慢性咽喉炎　過勞失聲花百萬求醫

內地女星秦嵐近年受聲帶問題困擾，四出求醫花費逾百萬，上月更被發現向耳鼻喉科專家求助。未有停工的她以獨特氣聲上陣錄節目，沒料仍能殺出血路，更有粉絲指早已習慣這樣聲線的秦嵐！

憑內地劇《延禧攻略》再次彈起的秦嵐身價暴升，成為多產女星，不過名利雙收卻換來病氣纏身，年前秦嵐於拍攝期間，因過分操勞突然失聲，但為免影響進度，她選擇頂硬上，煞科後才求醫。

經診斷，秦嵐證實患上慢性咽喉炎，聲帶無法正常閉合，雖然她中西合璧進行醫治，但至今仍未痊愈，甚至多次復發。為免再刺激聲帶，秦嵐只能以氣聲說話，因而被封為「電音朵拉」，她曾表示此病沒有根治方法，會因環境變化和身體狀態而發作，令其相當沮喪。有指秦嵐為了清除病根，不惜花費逾百萬醫療費，上月更被發現於北京協和醫院向耳鼻喉專家求助，她直言嗓子不舒服時，連飲水及吞口水都需很大氣力，更經常因聲帶閉合異常而嗆水。

達成共識享受戀愛

近日秦嵐出演綜藝節目《花兒與少年》時，同樣未能以正常聲線說話，但性格如傻大姐的她同樣獲網民喜愛，更有粉絲表示已習慣秦嵐的氣聲，擔心他日偶像回復正常聲線時，反而會感到奇怪。

而全力搏殺的秦嵐，於感情方面與魏大勛的戀情亦逐漸明朗，惟雙方同屬事業衝刺期，故2人已有共識，暫不會被一紙婚書綁死，繼續享受戀愛。有指現年44歲的秦嵐早年已於外國完成雪卵程序，家人亦從未催婚，因此在結婚生仔方面甚少壓力。