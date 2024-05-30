周潤發闖荷里活首作女主角　「神隱」美娜蘇雲露近況如何？

周潤發於90年代尾進軍荷里活接拍首部美國電影《血仍未冷》（The Replacement Killers），而女主角就是奧斯卡金像女配角得主美娜蘇雲露（Mira Sorvino），近年甚少在銀幕出現的美娜近況如何呢？！

據知當初美娜答應接拍《血》全因為當時的男友導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）力推，自認是港產片迷的昆頓向女友表示她必須與發哥合作。拍攝《血》之前幾年，美娜已憑活地亞倫（Woody Allen）的作品《無敵愛美神》（Mighty Aphrodite）走紅並因而勇奪當年奧斯卡最佳女配角。可惜《血》未能令美娜大紅大紫，近年沒有很多佳作。現年56歲的美娜出席活動時更被指走晒樣。美娜2011年與演員Christopher Brackus結為夫婦， 2人育有4名子女。她過着幸福的少奶奶生活。

【美娜是「中國通」】

美娜未入行前曾在哈佛大學主修「東亞研究」，期間學過普通話，而她後來亦在北京大學進修普通話。2014年，她受訪時曾被問及其普通話水平時，她就以普通話回應：「馬馬虎虎」。而拍攝《血》時有指美娜亦有充當發哥的英語翻譯。