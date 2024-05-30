「愛麗絲睡眠法」　10分鐘輕鬆入睡

失眠已經是都市人的通病，每晚輾轉反側都難以入睡，即使成功入睡也難確保有良好的睡眠質素，然後翌日又要繼續上班，令人十分頭痛。日本流行一種「愛麗絲睡眠法」，聲稱只需要簡單6個步驟，便能在10分鐘內輕鬆入睡，更有網民實測過表示此方法改善了他多年的失眠問題，大家不妨一試！

「愛麗絲睡眠法」是由日本漫畫家おのでらさん提出，並表示自己一直飽受失眠困擾，但自從創造了此方法後，失眠問題立即大大改善，更表示再沒有試過失眠了。他利用自己作品的角色愛麗絲畫成漫畫做示範，並強調只要正確根據步驟做，就能在10分鐘內入睡。首先第1步，在平坦的床上盤腿坐下，身體保持不動；第2步，閉上雙眼，將呼吸頻率調整到與平時睡覺一樣，想像自己已經睡着；第3步，也是最重要的一步，要停止思考1分鐘，通常20秒左右大腦就會浮現出畫面；第4步，不管腦袋中出現甚麼，只要繼續集中在剛剛出現的東西，不要想其他事情；第5步，如果突然回神，並產生「我剛剛是不是睡了半分鐘」的想法，便可以慢慢躺進被窩。最後躺好後再重複1到5的步驟，直到入睡。

不少網民紛紛轉發和學習方法，都表示入睡變得超容易，有人連續做了一個星期，發現入睡時間愈來愈快。不過等待睡意的時候，建議不要查看時間，因為往往會愈看愈焦慮，心裏不斷計算還要多久就要起床上班上學，失眠問題也會更嚴重。此外，如果想進一步幫助入睡，可以進行靜態活動幫助放鬆身心，例如閲讀、睡前瑜伽、聽音樂等，讓身體慢慢進入睡眠狀態。