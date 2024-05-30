周杰倫Rap歌堅持唔唱粗口　靠一樣嘢攻陷李連杰

台灣天王周杰倫近期參加內地說唱節目《說唱夢工廠》擔任音樂造夢者，談到自己創作理念鼓勵參賽者，佢堅持饒舌歌唔帶粗口、歌詞唔需要過多英文及外語，反而可以用方言代替等。當中內地Rapper周延（GAI）提到自己受周杰倫嘅音樂影響好大，尤其係佢2006年發行《霍元甲》，將rap融合京劇腔：「帥得一塌糊塗！」搞到周杰倫爆料埋藏喺18年嘅心底話。

佢透露當年寫呢首歌嘅動力就係李連杰，當時真正令周杰倫繃緊神經，就係去酒店同李連杰正式碰面：「我好像是第1次跟他碰面，很緊張，想要讓他感受到我當初創作的動力，讓他看我的MV。為他寫電影主題曲，我想要在他面前給他看這支MV。」為此，《霍元甲》MV中加入李連杰武打片段，照音樂節奏剪輯，而周杰倫亦喺MV模仿李連杰武打動作，令2人畫面完美隔空融合。聽到周杰倫費盡心思，節目嘉賓之一嘅劉畊宏即搞笑說：「你真的心眼很重！」

其實一向視李連杰為偶像嘅周杰倫講過，當年願意一蚊酬勞不收，向偶像毛遂自薦為電影度身訂造主題曲，但當年李連杰曾嫌棄周杰倫唱歌口齒不清而拒絕，不過周董冇放棄繼續Sell，終成功令李連杰採用佢嘅《霍元甲》。