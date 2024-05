餐前飯後　來個美酒派對

經常都話要夜繽紛,但既然點樣先令到晚上的活動有趣吸引?大班人會選擇到酒吧暢飲,無論是歡樂時光,又或是飯後鬆一鬆,來杯雞尾酒加小食似乎最好不過,近日不單有新主題酒吧開幕,還有富創意的雞尾酒單,無論是獨酎又或齊齊玩樂,都是一個好選擇。

好玩滿Fun

去酒吧,最緊要熱鬧,灣仔五星級酒店新開的雞尾酒吧結合娛樂表演、刺激感官創意調酒和深夜派對活動,雞尾酒以表演作主題來創作,味道吸引又帶來官能上的滿足。Wet Lips以四川花椒糖漿桘白酒配利口酒、果汁和小荳蔻等,席前用香水瓶噴出檸檬味噴霧。Arlequin以法國彩虹糖作靈感,用伏特加、水果和利口酒等調配,表面泡泡撒糖粒,色彩繽紛。至於Spicy Blue和Kiss Kiss是火燄雞酒尾,飲前記得打卡。酒吧內有精選鹹甜點配酒,包括鵝肝棒糖配冧酒啫喱、迷你素食漢堡、芝士煙肉紅椒薯餅、唇形古力及迷你閃電泡芙拼等配搭,再加上每晚會有棟篤笑、魔術表演、現場樂隊、歌手及DJ表演等節目,更加精彩。另外,酒店其他餐廳以法國美食為題,露天池畔餐廳即日至6月30日推出蔚藍海岸南法風情燒烤自助餐,自助餐廳有法國五月美食薈主題自助晚餐、餅店則有各式各樣的精緻法式甜點。

成人版波波池

玩波波池,不再是小朋友的專利。即日至11月逢星期二至六,中環開設的期間限定波波池雞尾酒吧正式登場,場內有700呎LED大型發光室內球池會有750,000個幻彩光影波波,大人可以在池中盡情「游乾水」,玩到攰可暢飲特調雞尾酒,熱帶風情Guava Boba G&T選用番石榴氈酒、烏龍茶和木薯珍珠等調配,Pandan Highball加斑蘭香威士忌和椰子水,Murder in the Ball Pit則散發香草及橙的氣息,另外還有紅白酒、氣酒酒、啤酒和特飲等選擇,逢星期五和六晚上8時會有DJ表演,氣氛高漲。

完美配搭

合適美酒配小食倍添滋味。炮台山意大利餐廳近日新增特色雞尾酒酒單,當中有經重詮釋的經典口味,Espresso Martini作基調,咖啡烈酒加柑橘氈酒變成升級版的Coffeelin Express。Whisky Sour 2.0則用紫蘇烈酒、柚子清酒和波本威士忌加添酸甜度,至於Cacao Husk Negroni選用加可可果殼浸泡的氈酒,加強朱古力香味。創意之選有加乳酪泡沫的Not Just Yakult、多款茶湯調配的Genmaicha,以及酸梅湯變奏的Sour Ume,配新出的炸薯仔水牛芝士波、帕爾馬黑松露薯條和乳清芝士鯷魚多士等,更有意式風情。

童話國度

小時候,最常聽就是童話故事,中環隱蔽式酒吧近日推出Room of Tales系列,故事書收集了不同年代的故事,再配上特調雞尾酒,象徵小飛俠的I do Believe in Faries選用四季桔氈酒配接骨木花、檸檬馬草和加入薑片及墨西哥辣的蜜糖調配,代表灰姑娘的The Last Strike,波本威士忌配烤南瓜、楓糖和菊花香,味道多層次。另外還有寓意阿拉丁神燈的Dark Desire,龍舌蘭配石榴醋和西瓜,清新微新。邊飲邊回味童話故事,感覺新奇。

迷人茶香

新人事新作風,中環當代雞尾酒吧近日迎來新任酒吧經理Birstacla Wong,她曾於世界頂尖調酒大賽香港及澳門區奪冠,今次她就以迷人茶香作主題設計雞尾酒,M&M以威士忌、咖啡糖漿、抹茶、牛奶和忌廉調配,甘苦中有奶香,No Bitter Time選用苦瓜、青檸、納豆、龍井茶粉和藤椒油混合,風味十足。其他還有用西洋菜蜜加菊花等調配的Don Julio Reposdo,又或用茶香梅酒、柚子和蜜桃酒等製作的Tie Ten Tea,同樣芳香。

經典馬天尼

坊間有很多經典雞尾酒,歷久不衰,西營盤小酒館餐廳主要供應葡萄酒,但近日餐廳請來知名調酒店Lorenzo Antinori推出馬天尼,雞尾酒以乾氈酒、馬天尼白苦艾酒和雪酒調配,入口滲花香和堅果風味,無論作餐前酒、餐後酒或用來配菜均可。