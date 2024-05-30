Taylor Swift開騷被大批粉絲強烈要求發聲支持巴勒斯坦

以色列無視國際法院頒發的停止攻擊拉法命令，日前空襲加薩地帶城市拉法西部馬瓦西，導致當地一個難民營地大火，傷亡慘重。而一眾名人紅星亦有於社交網站呼籲以軍停火，惟獨美國最有影響力的樂壇天后Taylor Swift卻未有發聲，有大批支持巴勒斯坦的粉絲就趁住Taylor近日於歐洲開騷而向偶像施壓。

有粉絲製作「釋放巴勒斯坦」的「友誼手繩」之外，亦有粉絲在場內舉起寫上「我們要求Swift行動」及「Speak Now」（現在發聲）等字句的大型紙牌來表達心聲。更有部分粉絲帶埋巴勒斯坦的國旗懸掛在觀眾席的鐵欄上作無聲的支持。

而近期為Taylor巡唱作暖場表演的美國樂隊Paramore日前已公開呼籲粉絲捐錢給在加薩工作的「無國界醫生」組織，樂隊更留言表明立場：「我們不相信支持我們的巴勒斯坦朋友及家庭就等同反猶太主義。我們愛我們的猶太朋友及家庭，並祈求剩餘的人質可以安全回來。我們不能夠支持種族滅絕。我們與那些呼籲立即永久停火的人站在一起。」不過，目前身在西班牙開騷的Taylor仍然未有就中東的局勢而作出回應。