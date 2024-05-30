馮盈盈「淑女坐姿」遭林秀怡譏笑　本尊：嗰刻唔覺得係

藝人馮盈盈今日（30日）出席美食廣場活動，她身穿低胸碎花裙上陣，期間示範拉茶，似1模似樣。盈盈下月30歲生日，她稱無意大搞慶祝活動：「我想盡量低調，簡單細搞，同家人或者熟朋友食飯慶祝，因為去到30歲生日想有啲特殊意義，留畀自己同家人。（你向來好重視儀式感？）有生日蛋糕就可以。同埋生日可以畀自己放縱食，我近期好勤力運動同食得好清淡。（踏入3字頭有咩目標？搵個好男人？）我未來兩年都唔拍拖，唔要男人，要講到2026年。（戒色？）因為要注專工作，一日得24小時，好難感情同其他方面同步進行。」

另外，提到近日盈盈現身節目《流行都市》時全程以淑女坐姿示人，遭主持人林秀怡譏笑及模仿坐姿，她指跟對方合作過，大家相熟：「嗰刻唔覺得佢係嘲笑嘅意思，唔係大家所想，只係正常朋友咁傾偈。（咁你依家係咪轉型？）可能啲人覺得我唔同咗，但我唔係刻意轉型，依家工作上自在同自信咗，初入行做綜藝節目好緊張，好想去投入，表現得活潑同熱鬧啲，依家畀鬆弛一面大家睇。（覺得秀怡扮得似唔似你？）搵日同佢合作再試吓，或者下次我扮佢。」