Neolun概念SUV　韓系上流典範

近年不少新款概念車都採用不設B柱的對開車門設計，足見是未來汽車一大趨勢。韓國現代汽車集團旗下豪華品牌Genesis，新發表的Neolun大型概念SUV便將此設計發揮得淋漓盡致，廠方表示其無B柱式對門車門的開發程度已達可應用於量產車水平，意味着無B柱式對開車門的新時代快將到臨。

新月意念 氣派優雅

「Neolun」這個名字分別由希臘語「Neo」及拉丁語「Luna」組成，即新月的意思，亦代表新的開始。而Neolun全新概念車的發表，可說是品牌對打造新世代韓系上流豪奢SUV的一次未來報告。車身顏色採用靈感來自韓國寧靜夜空的Midnight Black與Majestic Blue黑藍雙色配搭，氣派優雅。車身設計則源自表面圓渾光滑兼簡約無縫的韓國傳統月亮形瓷器，刻意消除不必要的細節，將獨特的一體式頭尾燈、Pop-up式車頂行李架及無B柱式對開車門設計與車身無縫融合，凸顯簡潔利落精緻之感。

不設B柱 對開車門

因不設B柱的關係，對開車門打開後即為乘客提供一個既大又寬闊的進出車廂空間。因SUV的車身離地距較高，為了讓乘客可輕鬆優雅地進出，設於門檻下方的隱藏式電動側踏板會同時自動展開。待車門關上後，側踏板便會縮進車底，「無縫」融入車身。當你坐在駕駛席啟動座駕，設於軚環後方的旋轉柱式線控換檔桿，會自動由12點位轉動至2點位隨時候命，隱藏於儀錶台內的中央觸控屏幕亦會自動垂直升起。這些一連串具儀式感的車廂設計，既實在又討好。

舒適氛圍 供暖設施

4座位布局的車廂，用上以韓國天然顏料染色的Royal Indigo藍色羊絨與Purple Silk紫色皮革鋪陳，其中內門板特別採用淺色縫線及氣氛燈點綴，地台則鋪有深色實木地板，格調奢華之餘，同時營造出一種可讓座上客放鬆的舒適氛圍。廠方還在車廂內注入啟發自韓國傳統室外供暖設施「溫突」（On-dol）的輻射加熱系統，不僅於地台板，更在儀錶台、內門板、控制台兩側及座椅靠背設置加熱薄膜，利用電磁輻射向外散發的特性傳熱，為車廂帶來溫暖。

香檳雪櫃 先進音響

此外，一對前座椅可180度旋轉至與後排對坐布局，變出一個可讓乘客面對面交談的舒適空間。獨立後座椅之間更設有香檳雪櫃，並在內門板扶手位下方、乘客伸手可及的位置，巧妙地設置香檳杯櫃，讓座上客在旅途中隨時摸住酒杯底談天。設於車頂的一對顯示屏幕，亦可隨時電動翻下打開，將後排變成私人影院。車上還配備近20個經精心布置的先進音響架構，無論睇戲或聽歌都極盡視聽之娛。其中設於儀錶台正中央的水晶球，背後隱藏了一個高音喇叭，當啟動後會自動翻轉，讓各位享受天籟之音。