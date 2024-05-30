「浩南」鄭伊琪卸貨一索得男　練美娟申請做「童養媳」

藝人鄭伊琪(浩南)憑ViuTV「口罩小姐」選舉奪冠而入行，早前突然自爆已成為陳太兼懷孕的她，昨日（29日）終於誕下B仔。浩南今日於社交平台晒出囝囝照片，叫他做「老積仔」，並留言：「咁細個已經遺傳有爸B淡淡定嘅風範，7磅13，52cm高 巨肚除了脂肪就是你嗎？小b和我都很好 醫生說他昨天飲25ml 今天已飲40ml 吃好睡好乖寶寶，我傷口也復原得不錯 沒有痛～謝謝醫生和姑娘的照顧 一切順順利利的開始。」圈中一眾藝人包括陳若思、梁諾妍、練美娟等人都紛紛留言祝福，練美娟更問：「靚媽要唔要童養媳？我會對你同老爺好好。」

浩南在接受訪問時表示不習慣肚子裏沒有人：「其實都有啲唔習慣，唔習慣冇人再撐我個肚，同埋當小B出世一刻，姑娘同醫生話要聽到佢喊聲，一拍佢果下聽到佢喊，就覺得真係有新生命加入，好奇妙，呢個就係我同先生嘅結晶品，同埋喺產房佢一直喊，喊到姑娘擺喺我膊頭側邊影相，我唱番之前會唱嘅歌比佢聽，佢真係停咗冇喊，媽咪聲音同BB嘅肌膚之親，原來畀到佢好大嘅安全感，我冇諗過咁神奇。」透可孩子在出世前一晚玩足成晚，令她冇覺好瞓。問到老公有沒有陪入產房？浩南說：「老公有陪入產房，但冇剪臍帶，我覺得佢會怕血淋淋，所以我自己主動提出你可以唔剪。」她又道在開刀生產的時候膽粗粗問醫生可否幫自己𠝹走肚子上多餘脂肪，事後還要親眼確認醫生幫自己𠝹出來的脂肪：「因為我想知醫生有幫我咁做，不過可能範圍唔係好大，攞走嘅脂肪好少好少 。」至於孩子名字已經交由師傅負責，笑言老公主力畀錢和照顧自己心情。