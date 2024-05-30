父母陷走數風波︱王怡然終於受訪　曾考慮退出唔做幕前

《2024香港小姐競選》接受全球佳麗報名，將於6月10日截止，今日（30日）歷屆港姐組成「港姐後援會」分享選美的注意事項，包括陳曉華、陳楨怡、梁凱晴、邵初、應屆冠軍莊子璇和亞軍兼最上鏡小姐王怡然。

潛水9個月的王怡然，自去年當選後因捲入父母旗下補習社的走數風波，慘遭網民圍插，之後出席活動時都謝絕受訪，今日終於「上水」受訪，這亦是她當選以後第三次接受訪問，透露6月便大學畢業，畢業後將取得工作簽證，正式向幕前發展，表示無論劇集或綜藝樣樣都想試，問到同屆的莊子璇都有劇開，會否擔心沒有工作？她表示：「擔心呀！有冇嘢畀我做呢？因為我一直用學生簽證，畢業之後攞到工作簽證就可以喺香港做嘢。（遲過人起步？）唔會，點講啫！幾時都唔遲。」她表示正努力學好廣東話，不過其廣東話發音仍然麻麻，她撒嬌說：「哎呀！」提到日前她在社交網甫頭便遭網民負評，初時她以今日做宣傳活動不作回應，之後亦大方回應，表示應該要往前看，認為網民有負評是正常事，會在開心時看負評，藉此平衡心情，笑言自己一向EQ高。不過亦曾有考慮過不做幕前，但發覺網上世界難以退出，自己一定會留港發展。

莊子璇就笑言每個女仔都可能會想過退出，但只要捱過了，便雨過天青，王怡然指這亦是自己的心聲，她亦覺得選美是一個好好的經驗，亦有分享經驗予準備參選的女仔。莊子璇今年便大學畢業，工作亦有劇開，直言上年無所事事時，確會擔心前途問題，現在人變得踏實多。問到可會提名朋友參選港姐，她笑謂：「有叫朋友參加，佢哋覺得太辛苦冇人肯，仲畀人話我傻。」卸任在即，感覺就好像昨日發生一樣。

陳曉華建議準備參選的女仔不要用節食減肥，因會影響體力及令容貌憔悴，邵初就自爆毛髮旺盛，建議最好先做好準備。陳楨怡就表示想提名23歲做銀行的妹妹參選，妹妹身高1米75比她還要高，但妹妹卻害怕人多，會再盡力游說她參加。她又分享參選貼士，就是做運動不要臨急抱佛腳，必須早兩三個月前準備，心理質素亦然，平時最好對鏡練習笑容及講說話。