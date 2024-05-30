本日日本：沾墨水螢光筆你用過未？

對文具講究的朋友，相信會對ZEBRA的MILDLINER雙頭螢光筆有印象。此款螢光筆憑着奪目顏色而甚具人氣，並有分別設有線條筆型的Mild Liner及畫筆型的Mild Liner Brush，分別各有 35 種顏色和 25 種顏色選擇。 嫌色彩尚未夠豐富？最近生產商搞搞新意思，推出專給這款螢光筆使用的墨水「MILDLINER no moto」，讓你享受更多不同的色彩表達！用法十分簡單，只需選擇與螢光筆顏色不同的墨水， 將1/3的筆尖插入墨水中，然後用來書寫即可。一開始可看到墨水的顏色，從中途會逐漸轉變為螢光筆原來的顏色，效果美妙有趣。墨水共有9款顏色，分別有Mild Dark Blue、Mild Green、Mild Gold、Mild Lemon Yellow、Mild Baby Pink、Mild Coral Pink、Mild Blue、Mild Lavender和Mild Brown，結合螢光筆顏色，可打造出逾300種不同顏色，使用後只需用紙巾就可將餘墨吸走，十分方便。MILDLINER no moto 各售935日圓（約HK$47）。