大芒平板煲劇文書幫到手？

平板電腦雖然不及手機普及，但屏幕夠大加上可連接鍵盤，煲劇及文書處理都比手機好。小米新成員Redmi Pad Pro就有以上優點，首先它配備了12.1吋120Hz寬闊屏幕，擁有16:10寬高比及2.5K解像度，更配備四個Dolby Atmos立體聲喇叭，睇片聲畫均具一定質素。其次，它是同系首部平板支援Redmi Pad Pro鍵盤保護套和Redmi靈感觸控筆，前者擁有1.3mm鍵程和19mm的按鍵間距，提供如電腦般的打字快感;後者則具備4,096級壓力感應和240Hz的採樣率，書寫恍如真筆。

性能方面，它內置Snapdragon 7s Gen 2處理器，《Antutu》中獲53萬分左右，表現屬中階機水平。其他配套包括800萬像素前後置鏡頭、支援33W快充的10,000mAh電池等等;惟留意記憶體及儲存空間分別只有8GB及256GB，略嫌不夠用！

同場加映︰影院級平板

同期大芒平板仲有部HONOR Pad 9，搭載12.1吋120Hz超高清HONOR FullView大屏幕，屏佔比達88%，並支持2560x1600解像度和1.07億色域;同時配備8個多聲道喇叭，支援360度環繞音效，聲畫質素達到影院級。核心部分由Snapdragon 6 Gen 1處理器、8GB RAM及256 ROM組成，另備有35W有線快充8,300mAh電池、1,300萬像素主鏡頭及800萬像素視像鏡頭。