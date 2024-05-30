黎紀君余凱祺40度下乾煎一日　中暑頭暈冇忽好肉

藝人黎紀君（Christy）和余凱祺（Kaylee）有份參演的高智犯罪新片《查無此人》上映後踏入第二周，片中一眾演員俱為新臉孔或入行後首於電影佔重戲份，Christy同樣是出道後第一次正式拍電影，片內一幕描述她與Kaylee行山郊遊，中途發生爭執肢體碰撞，Christy意外墮崖，Kaylee危站崖邊欲救無從。雖然墮崖一刻的超高危動作由特技人員上陣，但兩位女演員亦非常賣力，在攝氏近40度的陽光暴曬下無遮無掩乾煎一日，又各自綁威吔在崖邊拍推撞戲，Kaylee更要拍另一場狂跑落山的鏡頭，所以兩人都熱到大汗淋漓，Kaylee拍到中暑頭暈，Christy就兩腳布滿瘀傷冇忽好肉。

拍攝當日，工作人員在現場準備風扇、飲品給演員降溫，但天氣實在太熱，Kaylee說：「中暑真係有，個腦真係唔係好function到，嗰日好熱又好侷，加上體力勞動係咁郁同跑，頭腦唔係好清晰暈陀陀。」今次是Christy第一次吊威吔，心情有點緊張，她憶述上一次於澳洲崖邊拍攝「喊到傻咗」：「今次勇敢啲冇喊到，唔係好慣綁威吔繩，但ok嘅。其實我有啲啲畏高，未去到好驚，學導演話齋企耐咗（崖邊）就冇事，開頭第一下『嘩，都幾高喎！』」由於大隊在山旯旮郊野山頭取景，Christy知道洗手間極遠，亦避免飲太多水。