盧瀚霆身體響警號　聲帶水腫嚴重暈厥等候報告出爐

男團MIRROR早前在澳門舉行一連4場演唱會，12子各自獻唱單曲粉絲同樣表現投入，炒熱全場氣氛。雖然當晚人氣王姜濤雖然抱病上陣，但全晚依然落力演出又唱又跳贏得全場掌聲。

事隔一段時間，原來當地演巡唱期間，另一位骨幹成員盧瀚霆也帶病演出，令人心傷。病況經過一段時間情況亦未有改善，今日他終於主動出擊透露自己情況未有改善，在社交平台分享了一張黑白照片，表示：「跟大家update一下近況……我這個星期做了幾個身體檢查，抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等等的。由澳門站第一場開始，經常在台上有暈眩的感覺，但幸好沒有太大礙 勉強完成了4場演唱會。回港後暈眩感就再沒有回落過，每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中，暈厥情況嚴重了。」

他透露回港後更出現聲帶水腫情況，令他我回想起2021年MIRROR Concert時聲帶岀毛病的感覺，表示：「而這幾天錄新歌和Band rehearsal時，高音音域也未能如常地唱岀來了，或許真的像教母說的，身體逐漸響起警號了，加上天氣持續潮濕，身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。說過不再向愛我的你們隱瞞，所以才update給你們每一位。不用太擔心我，來臨這兩星期每天會依時食藥（真的好多藥，食藥都可以食飽的感覺）報告陸續出來再看看怎麼樣吧～最近天氣好反覆，你們真的要小心身體，沒有事情比身心健康來得重要，我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym，不會偷懶的～放心放心，要為6月份的各大表演盡力，撐得住的。」不少神徒留言送上祝福。