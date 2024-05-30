吳若希領軍出征　孖袁偉豪張寶兒氹細路

無綫全新育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go！》分別邀得「學神爸媽」袁偉豪、張寶兒，及「老手爸媽」森美和吳若希齊齊接受連串「育兒」挑戰。

今晚的嘉賓是袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）和吳若希（Jinny），「個案主角」是3歲小妹妹Yaris。三位嘉賓的首個任務，要在30分鐘內氹掂Yaris一齊唱歌，育有一子一女的Jinny打頭陣上場，並嘗試以「BB音」與Yaris拉近距離；第二位上陣的Ben則化身大細路與Yaris玩扭蛋機，阿Ben出場時故作不經意地說：「嘩！有夾公仔機喎，幾好玩喎」，企圖自然地與Yaris打開話題，Jinny見狀即笑著向寶兒說：「Feel到Ben哥之前點樣追求你，扮經過冇同你講嘢，但其實一路撩緊你講嘢。」任務失敗的阿Ben，事後更歸咎於自己的留鬚及長髮造型嚇親妹妹，十分搞笑。

三位嘉賓的終極任務是要陪Yaris夾她最喜歡的公仔，並要Yaris自願親手送上公仔，出名認真的Ben本死打頭陣，並出動「冷面湊B大法」，對着3歲的Yaris狂講大道理：「你唔好誤會以為夾到就係畀你。」一心只想要公仔唔想聽道理的Yaris即時淚腺失陷喊到「扯蝦」，Ben即時被震撼：「你放鬆啲先，喊就冇公仔喇！」之後Bowie登場救亡，一出場便極盡溫柔地攬着Yaris連番安慰，豈料就在快要成功一刻、「心急豬隊友」Ben又出現「搞搞震」，他先向Yaris說：「快啲問Bowie姐姐可唔可以送（個公仔）畀你喇。」再向Bowie說：「佢想要呀，送畀佢啦！」雖然Ben其實心底一心想實際地「送公仔」氹番Yaris，但由於打斷Bowie原本悉心部署，遭老婆即時勒令封嘴：「你唔好嘈住先，你畀佢自己講啦，喊都唔畀人喊！」最終Bowie成功冧掂Yaris唔再喊兼平伏情緒，連有七年湊小朋友經驗的Jinny亦甘拜下風謂：「Bowie將會係非常非常好嘅媽媽！」