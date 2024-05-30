情趣潤滑油喺塗抹伴侶身上過程中，不但起到挑逗作用，滑溜溜嘅感覺喺曳曳時更能令快感倍增。大家係咪好想試吓呢？一於睇片學嘢啦！

「胸」狠搶韁

巨乳對男士嚟講絕對係好大吸引力，加埋潤滑油嘅話，仲有令人意想不到嘅玩法！想知點玩，就要睇Reality Kings炮製嘅《Heavenly Pleasures #8》。作為以高潮演出為賣點嘅系列作，片廠今次以潤滑油為主題，並搵來Macey Jade、Angel Youngs、Elena Lux等多位超索脫星參演，佢哋顏值高之餘，更係新一代癡女，喺片中表現「胸」狠又搶韁，尤其係乳中交戰場面，更係精彩。

爆發潮吹

性學家稱情趣潤滑油可以提升女性嘅快感，而片廠Elegant Angel更稱可以令女性興奮到爆發潮吹添！唔信嘅話，就要睇佢哋出品嘅《Oil Explosion #7》。由Pat Myne執導，及從未試過潮吹嘅脫星Kate Dalia、Tiffany Watson、Slimthick Vic等演出，一開始就見到班囡囡落油自摸，摸到七情上面之際，男優就埋位交鋒，一路玩到佢哋噴出高潮泉水為止！先唔講官能刺激有幾正，齋睇班脫星忘我演出已經令人興奮。

玩法多多

情趣潤滑油除咗搽喺身上外，仲可以點玩？咁就要睇Evil Angel製作嘅《Oil For Days #4》學嘢喇！以日記式拍攝手法，講述Maddy May、Theodora Day、Tommy King及Brenna McKenna呢四位巨乳脫星嘅性生活日常，無獨有偶，佢哋每日都會搽潤滑油嚟自娛一番，就算同男友曳曳亦鍾意落足油，除咗搽喺情趣玩具上，仲鍾意淋喺底褲上面，至於點解要咁做，就等大家自己睇喇！

碟評

喺四仔中嘅情趣潤滑油，確能大幅提升官能刺激，尤其《Heavenly Pleasures #8》嘅油乳交融，更係令四仔迷睇得興奮無比！而《Oil Explosion #7》玩到爆發潮吹固然夠刺激，但如果想學吓點樣玩情趣潤滑油，《Oil For Days #4》絕對係好選擇。