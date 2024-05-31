【是日通勝】

農曆四月廿四

甲辰年 己巳月 乙未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍

忌：行喪、栽種、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

金牛座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

雙子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

巨蟹座：感情發展處於膠着狀態，單身者要保持耐性。

獅子座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

處女座：財運大跌，做人不能自私，要多為人設想。

天秤座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

天蠍座：努力有成果，勿自以為是，還有挑戰等着你。

人馬座：戀愛運上升，透過小事已能跟對方拉近關係。

山羊座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

水瓶座：做事盡顯理智一面，有遠見亦能顧及現實。

雙魚座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）牛 多爭拗

鼠：多接觸不同的人，可令自己獲得啟發。

牛：是日沖煞，感情上的矛盾要及早解決。

虎：財運上升，穩健的投資項目可以一試。

兔：工作上顯得手忙腳亂，事後記得核對。

龍：身邊有貴人出現，可為事業帶來機遇。

蛇：應變力強，所有事情都在預期範圍內。

馬：有伴侶者主動獻殷勤，感情可望升溫。

羊：別吃過多刺激性食物，以免消化不良。

猴：尊重伴侶的想法，感情關係才會穩固。

雞：投資有風險，盲目跟風勢將得不償失。

狗：求財忌急躁，太冒險有可能因小失大。

豬：做事要有耐性，愈心急愈容易出問題。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

修身齊家平天下 武曲星

修身齊家治國平天下，自古到今，在中國人心中，是每個人安身立命的目標，所以對學習、對工作、對生活，都非常認真。正因如此，中國人非常勤奮，而且自我約束，刻苦耐勞是中國人的標誌。

武曲星是將軍，同時也是文官，主要是代表權力地位名譽。《易經》是中國文化所有經書中，排名第一，群經之首。《易經》智慧十分看重位置，你身在甚麼位置，則以甚麼位置上來思考，這就是八月十五控制腦袋。名譽地位就是一個字，貴。皆因武曲星配卦為乾卦，不論飛星或巒頭都是乾卦。

六白武曲乾卦，貴：貝者財也，錢財之上的平台，在中正之位，中一貝為貴為主公。一家之主，一家公司之主，一支軍隊之主，一國之主，就是六白武曲星。權貴有生殺大權，有管理下位之人，約束下位之人，喚使下位之人，不但管控死物，更可管控眾人。

北斗七星為第六顆：開陽。六白武曲星，有自我約束或自我管控，所以可以修身。由管理一間公司，或治理一國臣民，都是需要權力位置與名望威望，才可平定天下人民。因為人性比錢財複雜千萬倍，所以六白武曲為大吉星。