戴祖儀升呢女股神　豪畀百萬家用

無綫小花戴祖儀近年唱而優則演，可愛個性獲觀眾喜愛，出身家境富裕，不過入行6年以來從冇向家人討錢，而且一直有給予家用，自爆投資股票眼光獨到，運氣又好，給屋企的家用累計逾百萬元，堪稱圈中的隱形「股壇女神」。

戴祖儀大學畢業後，由英國返港，並參加歌唱比賽入行，其後做主持又拍劇，瓣數多多，但電視台人工有限，她竟然可以掏出7位數作家用，相當厲害！她解釋：「唔係每個月畀，有時媽咪想買一樣嘢，我會一舊錢畀佢。（除咗電視台人工同賣藝術品外，邊度賺錢？）以前有買開股票，阿媽應該生我條命幾好，運氣唔錯。啲人成日話我靠屋企，但我係有貢獻嘅人。」

家住複式豪宅的她澄清並非富家女，任職地產公司高層的父親都很努力工作，期間她自爆已結束藝術品生意，承認與拍檔意見不合令生意告吹：「嗰時買咗啲藝術品返嚟，拍檔就叫我影相放上社交網，我內心唔想Po藝術品，唔想大家覺得我炫富，因為我另一身份係藝人，但當時唔知點同拍檔講，拍檔就覺得我冇交帶感不滿。」她認為當時年紀小，不懂得表達，若是今日她會直接坦白講出自己的想法，便能減少誤會。她大學時讀法律，畢業後未有繼續考律師牌，媽媽一直希望她能夠完成，不過她沒有再讀書的打算，認為人生應該追求快樂事，笑言今年的目標要好好找一個如意郎君。

角色討好劇接劇

今年下半年祖儀有兩部劇開，其中一部新劇會演大學生，今年29歲仍有青春本錢，笑言早前素顏返工，獲樂小姐讚她樣子年輕，相信演大學生冇違和感。她又透露與公司正在傾約，工作一直合作愉快，問續約條件可會要求多拍劇？她表示近年參與的劇集如《香港人在北京》和《飛常日誌》的角色都非常討好，開心終於多人留意到她的作品，笑言：「演嘅都係啲得意搞笑、八婆仔嘅角色，同自己性格好相似，大家鍾意呢種性格，覺得觀眾好似鍾意咗我，哈哈！」

祖儀從小到大總愛氹人開心，就算自己不舒服都想別人快樂，是圈中的開心果、最無殺傷力的藝人，她自覺說話直接，零計較，故容易與人相處。去年無緣攞萬千星輝頒獎典禮的「飛躍進步女藝員」，她戲言年年都有提名，卻年年捧蛋，當然想作品獲得肯定，不過她又擔心一旦上台拿獎，不知道得獎感言要說甚麼而感苦惱，認真可愛。