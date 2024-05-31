特朗普掩口費案罪名全成立　羅拔迪尼路回應認怕人身安全

美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案昨日在紐約法院有裁決，最終裁定他34項全部罪名成立，成為史上首位被判刑事罪成的前總統。

一直視特朗普為的奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）出席新片《Ezra》首映時就回應特朗普罪成一事，他表示「正義得到了伸張」，而他認為特朗普罪成會影響總統大選：「呢個從來唔應該去到咁嘅田地，我唔想再講，但我對此感到非常不安。我必須要講嘅係，呢個係我嘅國家。呢條友想要毀掉佢。講完。佢係黐線嘅。」羅拔日前現身審理特朗普案件的法院門外時被大批特朗普支持者指罵，期間他亦與他們展開罵戰，被問到他會否恐怕自己生命安全時，羅拔就坦承自己有點怕：「一諗起呢一點，就令我更加嬲，但又唔到你唔怕被嚇倒。」

除了羅拔迪尼路之外，大批反特朗普的紅星包括演員尊古錫（John Cusack）亦有於社交網站留言回應：「呢個愚蠢嘅奸詐罪犯依家已經被定罪34 次。依家要睇下法官將點樣處理特朗普藐視法庭嘅行為。」

不過支持特朗普的美國跨性別女星Caitlyn Jenner 就留言批評裁決並表示「真正裁決」是11月5日的美國總統大選結果。