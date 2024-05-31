G.E.M.挑戰極限上海騷連踩5場　自爆原來撞正生理期

歌手鄧紫棋（G.E.M.）日前於上海體育場開騷，更整晚喊足7次，坦言最近日子特別情緒化，而「GLORIA World Tour上海站」終於結束，5場一共23萬觀眾入座欣賞，G.E.M.於社交網以千字文作賽後檢討，坦言：「這是一趟戰勝心魔的歷程！很開心我做到了！」

她指人生中第一次不間斷連開5場演唱會，是2013年4月在香港紅磡體育館，當時21歲的她，自覺是人生裏完成最挑戰聲帶和體力的事。直到一年後，2014年6月，她又在深圳開了人生第一次戶外體育場演唱會，她指才發現原來更大的挑戰永遠在未來：「我還記得總綵排的時候，因為天氣超級無敵熱，半路我就感覺自己快暈倒了，全憑意志力走完。我才突然意識到戶外演唱會的難度之大，那天晚上我一直哭，很害怕，覺得我是不是不可能完成那次演唱會了?當然最後我還是順利完成了那個第一次，但那是一個畢生難忘的艱難挑戰。」

十年後的今日，她又開始了人生第一個以體育場為主的巡演，半年前首站在廣州，一上來就是三連開，她不諱言：「說實話，心中是挺緊張的，除了因為這是我離開前公司之後的第一個巡演，有太多東西需要預先學習和準備；也因為我對自己的作品有着極清晰的vision，有太多方面我都有我的野心、想法和執著；還因為我知道我要面對的聲帶和體力挑戰，是10年前那嚇怕我的經歷至少三倍。所以當首站廣州的3場終於完成時，那是一種旁人無法理解的巨大滿足感。」

上個月長沙三連開，接着佛山的四連開，十天裏要完成7場戶外演唱會，又一次在挑戰她聲帶及體力的極限，但G.E.M.又一次克服了：「然後就到了如今的上海站，由於上海8萬人體育場的檔期原因，一開始主辦方跟我說上海站最多可以開5場，但是必須連着開，中間不會有休息。我第一個反應是：『人生真的是一步步在挑戰我的極限』，但我想起我的曾經，我又不是沒試過不間斷連唱5場，我做到過1次，我就可以做到第2次！Here I am，我接受了這個挑戰！說實話，這幾天由於碰巧遇上生理期，我真的是格外的、異常的緊張。但無論過程中我的心情浮動有多大，無論我的信心多少次跌盪，我還是再一次克服了這個新的挑戰！一次又一次，我感覺上帝透過我的經歷來告訴我，無力感只是假象，只是恐懼入侵了我的思維，張牙舞爪想嚇我。這是亞洲女歌手首次的體育場五連開。感謝整個I AM GLORIA團隊！我們做到了！我真的很開心！但開心不是因為這是甚麼成績或紀錄，紀錄總會被一次次突破，全都是泡沫。我開心是因為，以我們亞洲人的聲帶和體能，5場連唱真的是一次自我極限的突破。」