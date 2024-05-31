5分鐘呼吸法　躺着就能瘦

相信不少女生都經歷過減肥的辛酸，當減肥遇上瓶頸時，都會產生如果躺着都能瘦就好了的想法，但有沒有想過其實可以夢想成真？日本節目《林先生が驚く初耳学》曾介紹了「5分鐘呼吸瘦身法」，更請來幾位女士實測，證實只要用對方法就能在5分鐘內令腰圍瘦7厘米！

「5分鐘呼吸瘦身法」是由日本美魔女石村友見所創造，她現在更成為健身導師，對修身塑形非常有研究和心得。她在節目上介紹的這套呼吸減肥法，又稱為Zero Training瘦身法，是將頸部、肩膀、後背、腰、腳趾等移至原本位置，同時也是一套可以提高身陳代謝、燃脂率的鍛煉動作。進行這套呼吸法非常簡單，首先仰臥躺下吸氣3秒，然後慢慢呼氣7秒，這個呼吸可有助拓寬肋骨，有效地放鬆背肌和腰部。若不能維持7秒呼氣就可用咳嗽的方法，將咳嗽時腹部變硬的肌肉維持，就能將腰圍減掉5至7厘米。

節目中請來兩位嘉賓實測這個呼吸瘦身法，第一位嘉賓的腰圍由94厘米減到89厘米，而另一位則由97厘米減至90厘米，兩人均在短短5分鐘內成功將腰圍減少5至7厘米，可見效果相當驚人。石村友亦表示每日只要做5分鐘，持續4個星期，就能看到體態的明顯變化，同時能達到修腰效果，大家不妨試一試。