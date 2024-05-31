曾為爭取好友試鏡自減片酬　泰倫斯公開批評「鐵甲奇俠」羅拔唐尼忘本

美國男星泰倫斯候活（Terrence Howard），曾於2008年的漫威（Marvel）超級英雄電影《鐵甲奇俠》（Iron Man）中飾演「戰爭機器」羅德斯上校，不過他僅演第1集就遭到換角，從此令事業一落千丈。近日他接受網台節目訪問，自爆當年曾自減片酬來幫好友羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）爭取於《鐵》中試鏡的機會，然而後來在自己有難時向他求助，卻反遭對方斷絕來往3年！

泰倫斯透露《鐵》的監製​Avi Arad，最初因為羅拔的吸毒前科，不願意給他試鏡機會。而與他有好交情的泰倫斯得知消息後，出面與監製協商，從自己450萬美元（約3,514萬港元）的片酬中，減100萬美元（約781萬港元）作為擔保，換取羅拔參加試鏡，最後他也順利成為受歡迎的「鐵甲奇俠」。

此外，泰倫斯亦大爆自己在《鐵》被換角的內幕，他透露自己一開始就和漫威簽了3部電影的合約，怎料在續集開拍前，他突然被告知如果要繼續演出，片酬將從原本談好的800萬美元（約6,248萬元）降至100萬美元，他的經理人因此憤而拒絕，並跟製片方爆發嚴重衝突。泰倫斯透露曾就此事找羅拔唐尼幫忙，前後一共打了27個電話給他的助手，不過最後全都沒有回覆，此後2人更有長達3年的時間沒有聯絡，直到在共同友人的婚禮上碰面才破冰。這段經歷亦令泰倫斯坦言對羅拔的冷漠而感到「心碎」。