亞洲最受期待！澳門銀河嘉佩樂酒店璀璨啓幕

【特約報道】全球載譽大獎的市場引導者銀河娛樂集團與全球屢獲殊榮的奢華酒店品牌嘉佩樂首次合作，澳門銀河嘉佩樂酒店將在2025年中開業。嘉佩樂酒店及度假村榮膺《Travel+Leisure》雜誌「2023年度世界旅行獎全球最佳酒店品牌」。作爲世界領先的休閒娛樂綜合度假城，「澳門銀河™」豪華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）雲集獲得《福布斯旅遊指南》嘉許肯定的多家豪華酒店，規模居全球之首。2025年開業的澳門銀河嘉佩樂酒店是「澳門銀河」的第九家豪華酒店，亦是大灣區首家嘉佩樂酒店。此次澳門銀河嘉佩樂酒店的開業標誌着「澳門銀河」樹立行業全新里程碑，這一超豪華生活方式的地標，將更加吸引並提供卓越服務給全球貴賓，重塑澳門超豪華休閒旅行生活方式體驗。

銀河娛樂 集團副主席呂耀東先生表示：「『澳門銀河』很榮幸能與嘉佩樂酒店及度假村合作，共同呈現二十一世紀超豪華酒店的典範。雙方的合作契合『澳門銀河』的發展戰略，澳門銀河嘉佩樂酒店將成爲『澳門銀河』的旗艦酒店之一，引領全球具有創意思維的賓客加深與澳門的聯結和情感共鳴。澳門獨具文化底蘊，是全球的藝術與娛樂中心之一，也是大灣區重要旅行目的地。澳門銀河嘉佩樂酒店是我們豪華綜合度假城的最新成員，我們將繼續致力於爲全球到訪澳門的賓客提供周到服務，呈現精彩不凡的奢華體驗。」

酒店設計整體延續了「澳門銀河」標誌性的奢金設計元素，外觀奢華震撼。酒店共17層，設有36間空中別墅及57間套房。酒店室內設計由巴黎知名的Moinard Bētaille建築事務所操刀設計，其靈感源於茂密叢林與澳門旖旎的自然風光。空中別墅均配備私人露台與晶瑩剔透的無邊泳池，賓客可在户外盡情享受日光浴，或在隱密的花園盡享靜謐的四季自然體驗。豪華別墅是舉辦社交活動的理想之所，設有管家式準備區域、配備雪茄管家與雪茄珍藏的KTV房、私人雞尾酒吧和娛樂休閒室等設施。套房設有私人休閒泳池以及可將澳門城市景觀盡收眼底的露台，打造無可比擬的奢華體驗。

Moinard Bētaille建築事務所的Bruno Moinard和Claire Bētaille在闡釋酒店設計時表示「銀河娛樂集團給予我們極大的自由度，讓我們盡情構思並設計澳門銀河嘉佩樂酒店。我們從澳門的探險精神與歷史傳承中吸取靈感，演繹自然風光主題，展現周到待客之道與現代摩登風格，同時為賓客奉上悦心驚喜。澳門銀河嘉佩樂酒店將酒店與水的深刻聯繫作為核心要素，讓賓客想像自己懸浮於 波光粼粼的泳池之上。」Moinard Bētaille建築事務所以其對法式奢華與精湛工藝的獨特詮釋而著稱，曾主持多間國際知名奢侈品牌全球旗艦店的室內設計。

嘉佩樂酒店及度假村秉持出類拔萃的品質與卓爾不凡的服務理念，聯結賓客與酒店在地的獨特情感，享譽全球，集團致力於將澳門優雅奢華格調提升至新里程碑。

澳門銀河嘉佩樂酒店將以大膽風格煥新演繹標誌性的嘉佩樂酒店客廳，進一步詮釋酒店作為文化對話與交流的精神匯所。「Pony & Plume」設有由香港室內設計領域傳奇人物Albert Kwan設計的會員專享休息室。Albert Kwan曾設計眾多具有中國藝術風格的空間，包括香港的中國會與Cipriani餐廳、倫敦China Tang中餐廳以及亞洲多地的商業中心。Plume是僅面向受邀會員的隱秘露台，品鑑家可在此欣賞陳列的私人珍稀收藏，包括古董、藝術品乃至切‧格瓦拉（El Commandante）等歷史人物的名貴臻禮。

Moinard Bētaille以馬球運動為靈感，傾心設計澳門銀河嘉佩樂酒店的酒吧，酒吧中將收藏一系列獨具特色的稀有和限量款威士忌，並與精選威士忌酒廠合作，還悉心挑選一系列原產地日本威士忌，豐富珍藏。

澳門銀河嘉佩樂酒店將與藝術和美食領域的創意領袖合作，為賓客營造無與倫比的體驗。酒店策劃了多元的藝術系列合作，美食方面則與香港烹飪之星、亞洲50最佳餐廳主廚、米芝蓮星級廚師及Krug Ambassade成員餐廳主廚Vicky Cheng合作，打造令人難忘的享味體驗。備受期待的主廚Vicky開設的首間高級國際餐廳將於2025年正式啟幕。來到澳門銀河嘉佩樂酒店的賓客將奢享星廚的美食理念。餐廳與香港傑出室內設計師Joyce Wang合作，展現了大灣區原創設計的魅力。

主廚Vicky近年來在餐飲領域屢獲殊榮，僅2024年就三度榮獲亞洲50最佳餐廳大獎。他憑藉香港「永」（Wing）餐廳在該地區排名第五，並順利摘得「最佳進步獎」。主廚Vicky將以獨特風格詮釋澳門精神，融合多元文化，延續並發揚他在美食創作中東西方文化交融理念。餐廳由屢獲殊榮的香港室內設計師Joyce Wang擔綱設計，整體環境靜謐隱幽，讓賓客能直接與廚藝高超的主廚互動。

對於澳門銀河嘉佩樂酒店全新獨立餐廳概念，主廚Vicky表達了心中的激動之情：「在為澳門銀河嘉佩樂酒店特別設計的全新餐廳概念中，我將展現珠江三角洲的獨特食材與悠久傳承。我非常期待在精緻的美食創作實驗中融入中法風味與料理技藝的創新，並將我所推崇的高級料理理念首次帶到國際舞台上。」

Joyce Wang Studio的創始人Joyce Wang分享了她的見解：「我們洞察到主廚Vicky對尋覓和探索美食的熱情，據此為室內空間選擇了合適的材料、紋理及流暢的建築形式。我們的設計將重點突出廚房作為餐飲體驗核心的定位，旨在柔和地模糊賓客與主廚之間的界線，讓賓客沉浸於主廚浸於主廚Vicky的個人烹飪秀之中。」

此外，澳門銀河嘉佩樂酒店還將配備標誌性全日制餐廳，讓賓客在澳門進一步專享一系地道的美食體驗。

嘉佩樂酒店集團副主席Evan Kwee表示：「澳門銀河嘉佩樂酒店標誌着嘉佩樂酒店及度假村迎來大灣區首次亮相的重要里程碑時刻。我們攜手銀河娛樂集團，為全球旅行者展示澳門豐厚的歷史底藴和人文藝術，透過遠見卓識的文化呈現，鼓勵賓客領略在地風情，探索旅行更具深遠的意義。」

澳門銀河嘉佩樂酒店集中呈現了銀河娛樂集團堅持文化傳承與秉持亞洲情懷的獨特價值觀，凸顯了集團在市場的領先地位，詮釋了「澳門銀河」不斷提升打造非凡賓客體驗的堅定承諾。銀河娛樂集團副主席呂耀東先生表示：「『澳門銀河』不斷引領世界領先品牌入駐，將繼續在市場中脱穎而出。我們旗下獨具非凡的酒店陣容不斷壯大，澳門銀河嘉佩樂酒店堪稱銀河超豪華生活方式的全新燈塔，並將致力於立足全球舞台，開創奢華品質酒店服務新紀元。」