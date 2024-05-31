提到西餐，大家首先想到Fine Dining，其實坊間有好多氣氛輕鬆的西餐廳，它們選用高質靚料，為客人提供美味的菜式，在氣氛輕鬆的環境下品嘗各式美味的小食、意粉、主菜和甜點，再加一杯酒，邊傾邊傾，最是開胃。

消夜限定

在中環，和朋友消遣後肚空空，都想來點熱食。現代意大利餐廳於即日至6月8日逢星期五和六晚上時後推出The Supper Club菜單，為客人提供3道意大利經典菜，招牌脆皮肉醬千層麵由多層意大利麵組成，內裏填滿肉醬和芝士，趁熱吃最有口感。主菜是意式炸小牛肉，配迷迭香及海鹽加添風味，甜品是席前製作的意大利芝士蛋糕，菜單會附送2款自選雞尾酒或無酒精雞尾酒，作消夜剛好。

歡樂時光

約朋友又未夠鐘，最好先來個Happy Hour，中環西餐廳近日推出新款酒吧小食菜單，包括自家製粟米包、自家醃製三文魚和雞尾酒蝦外，炸物有加鼠尾草鹽調味的脆炸豬皮和加冕炸雞等選擇。另外，客人還可選按時令推出的法國、愛爾蘭、法國和美國等地的肥美生蠔，配葡萄酒或雞尾酒，同樣合適。

大海下的西班牙菜

夏天最常到海灘消暑曬太陽，大嶼山的西餐廳位於泳灘海岸線上，風景優美，餐廳早前來西班牙主廚，打造滲入地中海風的美食。當中包括火腿炸丸子、西班牙青椒、脆皮椒鹽魷魚和牛油果醬配香脆粟米片等小食，地中海風格有白酒香焗半殼帶子、香烤西班牙八爪魚和醃炸原條鱸魚等。主菜有炸魚薯條、大蝦煮扁麵、香草烤原隻黃油和芝士焗雞胸等，當然唔少得慢煮16小時乳豬，配菠蘿無花果醬，口感一流。甜品有朱古力蛋糕和杧果椰子Trifle甜點等。一大班朋友可揀全新的盛宴套餐，內有多款分享菜式，吃飽去海灘散散步，舒服又消滯。

意式午餐

打工仔來講，放午飯覓食最令人頭痛。中環以傳統小食Cicchetti和手工意粉作主打的意大利餐廳近日推出2款午餐菜單，前菜有忌廉蝦肉可樂廡、牛尾意大利雜燴湯或香烤豆角沙律等，主菜可選鮮蝦魷魚寬長麵、虎蝦辣肉腸意粉或安格斯牛扒等，意猶未盡的話可升級加選提拉米蘇，讓大家在午餐吃得更豐富。

美式小店

別以為美式菜單只有漢堡、熱狗或薯條咁簡單，本地美式小店剛於屯門開設分店，除供應招牌德州手工漢堡、手工Pizza、All Day Breakfast和甜品等人氣之選外，因應新分店開幕，推出款慢煮菜式，法式慢煮五香脆皮焗鴨選用台灣米仔鴨真空慢煮3至4小時，上桌前經溫燒焗，皮脆肉嫩又多汁，另一道美式燒烤醬手撕豬肉薄餅，豬肉經煙熏過程，配燒烤醬和現場即製的皮，口感十足。其他有費城芝士牛扒三文治和即製蟹肉炒蛋多士等選擇。為慶祝新開業，分店於現時至5月31日下午茶時段推出不同優惠，包括星期一至五指定特選餐點有優惠價、每日指定甜品買一逆一，以及有機會品嘗到10周年限定版拉花，數量有限，額滿即止。

意法之選

現時的素食，配搭變化多端，中環意法餐廳近日推出多款素食菜式，布拉塔之士配車厘茄和火箭菜，是經典之選。烤桃沙律以烤烊桃加乳清芝士、羽衣甘藍、蘆筍和法式白酒忌廉汁，吸睛開胃。至於加入帕爾馬芝士的白汁貝殼意粉，香濃芝味又滿足。客人可點選安格斯牛扒配薯仔，又或海鱸魚配時菜等來個素葷搭配，選擇就更豐富。