觀瀾動靜皆宜　6月爽游龍舟水

觀瀾位於深圳龍華區，提起此地港人大多聯想到高爾夫球，其實觀瀾亦不乏吃喝玩樂好去處。好動一族可到水上樂園，臨近端午游吓龍舟水應節；愛靜的話則可到版畫村賞花打卡，還可暢遊附近各大度假商場和特色咖啡店，保證大家盡興而歸。

消暑熱點 必玩大喇叭

觀瀾生態水上樂園位於觀瀾山水田園旅遊文化園內，佔地足足有2萬多平方米，是一個集互動、觀賞、趣味、娛樂為一體大型樂園。它設有多條特色滑水梯，例如可供三人同時滑下的彩虹滑梯、讓人來回上落的沖天迴旋等。必玩曾獲國際金獎最佳新項目獎的「超級大喇叭」，各位坐在浮圈從20多米高的平台滑行到巨型喇叭滑道內，恍如被龍捲風吸進去般刺激。另設有兒童水寨、漂流河、巨峽漂流河、合家歡滑梯等玩水設施，更設有人工造浪池，利用真空技術炮製出不同強度的波浪，令人享受衝浪快感！

龍舟賽過千健兒爭勝

臨近端午來到觀瀾不容錯過睇龍舟。此項民間活動在當地已有180多年歷史，自2012年起每年都會在全長14.6公里的觀瀾河舉辦賽事，今年將於6月底舉行，有數十支隊伍上千名運動員參與，公開組更邀請了粤港澳、湖南、江西及馬來西亞共16支專業代表隊參賽，記得去朝聖。

版畫村落 沉浸花海中

香港人生活忙碌，周末假日不妨去觀瀾版畫村洗滌心靈。這個簡樸農村是深圳十大客家古村落之一，屬中國著名版畫家陳煙橋的故鄉，總規劃面積達140萬平方米。村落依山傍水，四周花草極多，每年臨近6月都是荷花、醉蝶花的花期，讓人沉浸在花海之中極為IGable。村內滿是客家傳統的排屋建築，古屋、宗祠、水塘、古井、碉樓均古色古香，構建成獨特的客家民族風情，其中不乏版畫教室、博物館及展覽廳等。當中桔塘小院是村內人氣打卡店，佔地1,800平方米，設有多個場景並提供精美小吃。

就腳商場 購物玩餐飽

觀瀾湖新城MH MALL位於觀瀾湖國際休閒旅遊度假區之內，從深圳地鐵4號線觀瀾湖站行1分鐘就到，位置十分方便。其建築面積逾22萬平方米，分為兩期而建，匯聚國內外服飾、珠寶、潮流運動及超市等超過120個品牌。娛樂設施包括盛悅鼎鴻保齡球俱樂部、全深圳最大冰面的冰堡國際溜冰場，以及設有多個特色彈床的反彈蹦床公園等。來到必逛龍華區規模最大的精品超市巴迪奧，它位於B1樓層，總積近6,000平方米，售賣近15,000種商品，定能找到心頭好。

美食薈粹 國潮咖啡店

玩樂購物完，可到區內隱世餐廳稍作休息，「皆得所願國潮咖啡館」位於觀瀾古墟西門街，由兩層高的古樓改裝而成，店內掛滿毛筆字帖、手工扇子及各式字畫，配合嫣紅裝潢，跟咖啡來一場完美的中西結合。飲品亦冠以祈福詞語，例如「金榜題名」是柑桔檸檬果茶、「花開富貴」是桂花拿鐵等。另一間「覓食家」是人氣小食店，主打糯米糍、缽仔糕、魚肉燒賣、鹹蛋五花肉糉等小吃，很多都是即叫即做，夠晒新鮮。愛吃麵包則推介到「行運SuperLucky」，它是《大眾點評》觀瀾區排名第一的麵包店，每天新鮮出爐，開心果貝果、綠茶巴斯克等賣相味道兼備。