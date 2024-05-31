首次合作！湯唯用中文同孔劉對話勁爆笑

內地女星湯唯與韓籍導演丈夫金泰勇繼韓片《晚秋》後，相隔13年再合作的韓片《Wonderland》將於6月5日在韓國開畫，片商近日公開多段拍攝花絮片段，可見湯唯與客串該片的神劇《鬼怪》的男星孔劉世紀同框，可見孔劉在拍攝時不斷發揮搞笑本色，令湯唯多次忍不住爆笑。

兩人在拍攝空檔時有講有笑，湯唯又用普通話問孔劉：「懂呀？」孔劉便同樣用普通話回答：「懂呀！」在翻看拍攝片段時，孔劉就講笑指螢幕中的才是真正的湯唯，坐在身旁的是假冒，湯唯即站起來假裝要揮拳打孔劉，孔劉即解釋道：「你是湯湯。」而兩人又手拉手練習跳舞場面，氣氛融洽。

而今次是湯唯相隔多年再與金泰勇合作，在拍攝結束時，金泰勇特別上前送花及與湯唯攬攬，相當恩愛！

此外，韓國「國民初戀」秀智與男神朴寶劍在戲中飾演情侶，兩人連日來晒出多張親密合照為新片宣傳，他們將於今晚（31日）亮相男歌手Zico主持的音樂節目《The Seasons: ZICO》，兩人將合唱電影《玩轉極樂園》的主題曲《Remember Me》及 名曲《Somethin' Stupid》。