無綫節目巡禮︱高海寧馬國明盛裝出席　到場發現竟然冇劇

「視帝」馬國明與高海寧在灣仔會展出席《2024 TVB 年中節目巡禮》兩人悉心打扮到場一心向廣告客推介新劇，但到場才發現原來在巡禮上竟然沒有自己演出的劇集，令人啼笑皆非。

馬國明與高Ling受訪時被問到沒劇集推介也到場，相當棒場﹖他說：「我都係啱啱先知冇劇，其實我拍咗《執法者們》，以為巡禮《執》有份，但係點知冇，所以公關都話我係唔使上台。」他又笑言公司可能欠兩個公關，故叫他與高Ling出席。在旁的高Ling則驚訝反問說：「我真係唔使上台㗎﹖等我仲著到咁靚添。」馬國明則安慰說：「大合照嗰時都會叫你上台。（會唔會失望？）最失望唔係我係蕭正楠，佢話今日公司冇叫佢嚟，所以好唔開心，佢話好想見吓啲客戶，佢叫我代佢同公司講，下年就算冇劇都可以叫佢嚟。（你係視帝，所以叫你唔叫阿蕭？）唔係，只係差兩個Buddy，所以叫我哋。」不過，最離奇的其實蕭正楠有份演出的劇集《巾幗梟雄之懸涯》也是巡禮劇之一，但卻沒有被公司邀請出席。

高Ling打圓場笑言可以趁巡禮機會宣傳《新聞女王2》並透露明年將開拍。講到佘詩曼稱不想再做「女王」角色？馬國明則笑說：「唔清楚，佢可能話今年唔想做啫，出年拍咪出年做囉。」工作忙碌的高Ling早前身體出現警號：「己經好好多，依家身體免疫力差咗，所以成日病，早幾日仲失聲，但好享受咁忙。」馬國明笑說：「佢忙住搵好多錢。」高Ling則說：「我係忙，但唔係搵好多錢，好耐冇試過咁忙，終於恨到，所以唔使休息調理。」馬國明則被問到是否忙於努力「造人」？他說：「唔係，都要開工，啱啱喺佛山返。造人就隨緣啦，唔刻意，成功咗會講，但依家仲未，不過冇壓力嘅。」