無綫節目巡禮︱冼靖峰向方皓玟道歉：身份係Idol冇諗拍拖

歌手冼靖峰傳出與大18年的歌手方皓玟（小明）傳出緋聞，他表示中學讀男校，與同學會傾將來擇偶條件，他沒有特定條件，覺得最緊要合眼緣，但與小明只是朋友關係：「冇諗過（拍拖），因為身份係Idol，冇諗拍拖，依家演藝和唱歌事業都係起步階段，如果拍拖要付出時間，而且中學時拍拖受過教訓。」他稱當日跟小明的飯局還有其他音樂人在場，對於傳出緋聞感無奈，擔心影響前輩。事後亦向小明道歉：「希望唔好影響到人。」

另外，提到LOONG 9首個拍手會將於6月9日在銅鑼灣舉行，同日撞正MIRROR成員Ian同在銅鑼灣舉行生日會，疑似踩場，冼靖峰表示：「冇踩場，一直係同一個地方。（擔心會有比較？）覺得係良性競爭，藝人最緊要做好自己，自己唔會理出邊嘅聲音，會全神貫注於舞台和表演上，重點係可以見到粉絲，因為3月比賽之後就冇見過粉絲。」他承認跟LOONG 9隊友比賽後冇見過面，但有各自練習，互相知道練習進度，並指隊友會提早來港練習才上台，時間上是有點緊迫。問可擔心活動再取消？他說：「驚呀！所以先至要嚴陣以待，要保持樣貌和身材，希望做到好sharp。」

《2024 TVB年中節目巡禮》宣布再辦《聲夢傳奇3》，笑言：「我唔係大師兄，係老咗，以前覺得自己係小朋友，隨着《聲夢2》、《中年好聲音》，開心多人加入多交流，個Family愈來愈大和共融。」