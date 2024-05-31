無綫節目巡禮︱胡定欣恨演舞台劇　黎耀祥認拍劇辛苦

視帝視后黎耀祥和胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》有望成為台慶劇，他們齊表示期待，定欣表示劇集開拍至今好神秘，無論造型和花絮都不能外洩，所以演員都好期待劇集播出，「今次拍戲係一次難忘經歷，蕩氣迴腸嘅劇情，唔容易演（所以拍到瘦晒？）係好辛苦，拍到第3日就瘦，係我從影以來場口最多嘅劇集，拍咗400幾場戲，2個半月75日內完成。」笑言是「頂天立地更」由早拍到晚。

黎耀祥就表示今次不算好辛苦，因為都好熟悉巾幗的格式，邏輯好，較易掌握：「係對白好多，的確有幾日辛苦少少，時間較長。」近日他為《香港探秘地圖》開工，同龔嘉欣再合作，每次與不同人合作感到好開心。

胡定欣早前與胡說八道會一同到上海探李施嬅主演的舞台劇班，大讚施嬅厲害，她說：「今次佢要用國語和上海話，真係唔容易，好犀利，係一個好大挑戰。（你自己都想演？ ）一定想試，之前都試過做舞台劇，知道係好大挑戰，如果好似施嬅一日演兩場，每日要喊，情緒都好沉重。」她指施嬅由電視演員到舞台劇，是一個很好的經歷。並講笑要多謝施嬅在上海演出，好讓胡說八道會有機會結伴旅行，享受四日三夜旅程，希望姊妹們可以在不同的地方工作，便可以再次去旅行。