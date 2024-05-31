本日日本：化妝品聯乘！寶可夢幫你遮暇

由日本著名化妝師河北裕介創立的化妝品牌＆be，最近聯手「寶可夢」，為暢銷的隔離霜「&be UV妝前隔離霜」和「&be雙色遮暇膏」推出聯名新包裝，值得粉絲們留意！「&be UV妝前隔離霜」具有肌膚修正、防曬及添加美容精華液等功效，該系列聯手「寶可夢」打造了皮卡丘、卡比獸、胖丁及伊貝4款不同角色包裝，當4款包裝平排擺放時，就像精靈們在互相擊掌，十分有趣。此外，今次還推出了新色隔離霜「天空光澤」，內含藍色珠光，能自然提升肌膚的透明感，並以藍色的卡比獸作為插圖。至於皮卡丘則是陽光光澤隔離霜、伊貝是標準款隔離霜，胖丁是蜜桃光澤隔離霜。另外，同樣人氣的底妝產品「＆be 雙色遮瑕膏」，質地順滑易推開，具極高的遮瑕力又不會過乾，因此經常賣斷市。雙色遮瑕膏包括一款偏橙色調的遮瑕膏，適用於遮蓋黑眼圈，另一款近膚色的遮瑕膏可用於提亮及遮蓋肌膚瑕疵，有三種膚色供選擇，包裝換上了皮卡丘與伊貝擊掌的圖案，可愛度提升不少！兩款產品將於6月1日起登場。