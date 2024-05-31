女團VIVA頭炮韓國團隊打造　拍攝過程辛苦到喊

英皇新女團VIVA由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（Valc）組成日前正式出道，首支派台作品《Topic Killa》亦同步推出，音樂班底、錄音、MV拍攝及舞蹈編排均由韓國團隊負責，歌曲講述VIVA從女生角度演繹面對心儀對象是一位「話題終結者」時的心聲。

VIVA到韓國拍攝MV辛苦到喊，但面對新挑戰團魂滿滿，Carina是隊中「藝能擔當」，首次到韓國錄歌，感受最大是唱歌部分：「韓國同香港嘅唱歌模式好唔同，喺我嘅認知上面，學咗好多新嘅唱腔、發聲嘅技巧，點樣運用喉嚨或者聲帶嘅肌肉，我哋都用咗好多時間去平衡。相信我哋冇人冇為唱歌呢一個部分而冇喊過，不過喊完就冇事，都係抒發一下，第二日大家又打起精神去接受挑戰。」

「舞蹈擔當」Valc表示可以跟一些自己很欣賞的排舞師合作，十分開心；外表甜美的的Macy除了是「唱歌擔當」亦是「大力擔當」：「喺韓國受訓期間，有一晚我自己喺宿舍突然間發生一下巨響，然後我大叫，佢哋以為我喺下面有事，即刻衝晒落嚟，其實我係坐爛咗張櫈，哈哈。」「姐姐擔當」的Ada則說：「佢真係好大力，第一次見識到佢嘅『力量』係我哋第一日去度韓國宿舍樓下，楝大廈係冇𨋢，Macy一口氣將佢兩個篋行樓梯搬咗上三樓。」

拍攝MV時亦令她們驚喜萬分，首次見到為她們打氣的應援餐車，每拍攝完一個鏡頭後，背後即「自動」出現四張椅子讓她們坐下休息，工作人員相當貼心。此外亦有「艷遇」，她們笑說：「我哋MV有一位工作人員好大隻、好靚仔，然後我哋走咗去問經理人可唔可以簽佢返香港，哈哈。」