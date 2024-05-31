林夏薇王浩信床戲曝光　跪騎上身動作太深

視后林夏薇（薇薇）在《黑色月光》於床上跪在王浩信身上一幕，今日在《2024 TVB年中節目巡禮》中率先播，她稱今次拍劇有很多突破，「唔止床戲，同馬志威都有唔少激情戲，尺度大，演員都好有發揮。」薇薇指《黑色月光》是她入行以來最大挑戰，指幸好先播了《逆天奇案2》其溫柔的角色獲封為「國民女友」。

至於《黑色月光》她的角色就好孤獨、戰鬥強又黑暗，對首次演大奸角，也擔心出街畀人鬧。拍攝時心情低落又崩潰，但感覺好爽，每場戲都有好大陣容，每位演員都有好大發揮。她未知道《黑色月光》是否台慶劇，只知道是年尾播出，從來未試過台慶劇，能夠有份參與感覺榮幸。另外，提到好友內地男星陳曉早前在2024電視劇導演大會憑《人生之路》榮獲電視劇導演之夜年度男主角殊榮，她己第一時間傳短訊恭喜對方，希望有機會能夠合作。

《中年好聲音2》亞軍譚輝智提到《中年好聲音3》將會跳出香港，到大灣區及星馬地區進行大型海選，問他會否慶幸自己早參選，否則競爭更大，他說：「我覺得一樣，都係睇你勇唔勇敢去參加，有唔同地區參賽者仲好，可以認多啲海外朋友。（可能到時連100強都入唔到？）當初以我個狀態去參加，只係出嚟唱冇諗有咩對手。」另外，資深歌手甄妮近日無開名批評現時歌手未有作品就舉行演唱會，仿如卡拉OK演唱會，早前開演唱會的輝智對此表示：「我係幸運，可能以前冇咁多表演場地，以前要有自己作品先開演唱會，可能依家時代唔同咗。（你係咪都係卡拉OK演唱會？）都可以咁講，我冇自己作品，都想有多啲唔同類型嘅作品。（畀前輩咁講會唔會唔開心？）都唔會，我好欣賞甄妮前輩，而且佢講嘅都係事實。」