葛民輝得獎如結婚　預告「軟硬天師」合體開騷

藝人葛民輝（阿葛）早前以虐老問題為題材的短片《垃圾》，獲美國洛杉磯獨立短片獎頒發「最佳男配角」銀獎，不過首次奪演員奬的他竟搞笑説：「好似結婚咁，得唔到比得到好。」坦言獎項只是虛名，又指接拍此片全因為有意義，笑指亦是為將來打算，他説：「時代唔同，好多人都唔似我哋細個嗰陣咁覺得家有一老，如有一寶。」

阿葛於片中飾演一名巴士司機，跟馮素波（波姐）演一對老街坊，他表示有機會跟前輩合作獲益良多：「一個大前輩走去拍短片，既唔係為錢仲要捱夜，你會好想同呢啲前輩級嘅專業演員交流。」談到他在片中跟波姐經常要推着梳化通街走，問到是否非常辛苦？他笑言自覺似演人肉卡板車多於巴士司機，又指波姐才是最辛苦：「因為佢嘅情緒要由頭帶到尾，又要拍通宵，有一日我拍到天光收工，但波姐仲要拍派傳單嘅戲，當時我見到佢好似依依不捨嘅眼神，哈哈！」搞笑反指劇組人員才是活生生地演繹虐老。

問到愛搞怪的他有否整蠱對方？他笑言不敢，但自爆於當中一場戲不小心將波姐轉到頭暈：「當時導演突然想加插一個轉梳化嘅鏡頭，由於想慢動作播出，即係做嗰陣要再轉快啲，咁播出嚟嘅效果先好睇。」他指導演跟他商討時，波姐剛在洗手間，故全不知情：「佢返嚟一坐低我哋就開始拍，我用最快嘅速度推住張梳化，到轉彎嗰陣，梳化就開始轉，而且唔只轉一個圈，我轉得越嚟越快，快到龍捲風咁，突然間感覺波姐好似冇咗反應咁，望一望佢，佢成個頭已經側向一邊。」他指對方跟他透露自己有耳水不平衡，他立即跟對方道歉：「佢當時嬲咗好耐，不過都暈咗好耐。」

談到今次獲獎，他指奬項是屬於角色，但這個角色若沒有波姐、導演及整個團隊合作也不成事，亦坦言從得獎中得到啟發：「希望以後拍本土電影或者製作，不會再聽到唔夠Budget 、要自己出錢拍戲嘅情況，香港電影陰公咗好耐，1997年後都好耐冇聽過有部戲話有會好多預算，永遠淨係聽到話唔夠預算叫大家幫幫忙，呢種『拍硬檔』已經拍咗一四份一個世紀啦！」他希望未來的電影工業能蓬勃起來，有更多老闆願意投資。竹日人一戈

另提到林海峰曾在個唱上預告，「軟硬天師」將於2024年合體開一場騷，阿葛表示早已入紙申請場地，但合適檔期很難就，他笑謂：「我哋開騷一定要10場起跳，否則要走佬，哈哈！」他指印象中「軟硬」10年前開騷，若開不到10場門票是不夠分：「上次我公司以我名義訂嘅飛都佔一場，仲有林公子、主辦同其他高層呢？已經嗌晒救命，如果開一場我哋真係死得！」