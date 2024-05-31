麥明詩事業愛情兩得意　麥母親解教養秘訣

ViuTV節目《不一樣的爸媽》由藝人甄子康（少爺占）、李敏（Ranya）和沈貞巧（Gao）擔任主持，今晚（31日）節目請來麥明詩及麥媽媽做嘉賓，帶大家了解十優狀元到底是怎樣育成。

麥明詩被公認美貌與智慧並重，麥太透露麥明詩小時候和現在相差很多，小時候性格文靜而且缺乏自信。原來麥明詩兒時認為自己沒有專長，總覺得各方面都不及哥哥好，她說：「我嗰時成日覺得哥哥乜都叻過我，我想追到佢。」麥太為了讓女兒重拾信心，安排兩兄妹各自發展，除了用遊戲互動建立麥明詩的信心，更度身訂製屬於妹妹的課外活動。麥明詩認為此方法相當奏效，獨特的課外活動讓她感覺獨當一面，可以擁有一些哥哥不會的技能。

麥太為了訓練兩個孩子的獨立性，不會擺放太多時間去教他們功課和測試考驗，只會利用假日與孩子們旅行。麥明詩則「投訴」說：「我好記得幼稚園有一次，全部同學都有阿媽陪佢哋去秋季大旅行，得我冇，佢（麥太）話要返工。」麥太解釋因為自己對女兒十分放心：「自細開始培育佢嘅核心能力，我覺得佢Master到。所以我同佢講佢得嘅，佢叻過其他小朋友。」麥明詩澄清其實這是一個好回憶，並不是要投訴，更明白母親用心良苦

除了分享培育孩子心得，麥太更大爆麥明詩兒時的乳名是「小可愛」，麥明詩笑言乳名是首次在螢幕前公開，「小可愛」源自於自己過往比較固執的性格，除了擁有男仔頭更經常「嬲爆爆」，所以媽媽希望透過乳名令她變得更可愛。麥太說：「依家係唔係好好多呢？」