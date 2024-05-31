泳兒玩密室逃脫　遭粉絲叫聲嚇親

泳兒（Vincy）日前跟fans club舉行歌迷聚會，Vincy謂已有一段時間沒有跟歌迷聚會，而這次主要想感謝一些經常為fans club出錢出力、幫手做應援的fans club會員，認真愛錫fans。

這次聚會的形式是玩密室逃脫，Vincy自言是自己的提議：「因為我個人真係好怕悶，唔可以坐定定喺度食飯傾偈，所以我就想玩一啲刺激少少，同埋可以同歌迷互動多少少嘅嘢，而且又係Teamwork，可以一齊去玩。」

談到最印象深刻是眾人在密室中，Vincy被突如其來的驚呼聲當場嚇到個心離一離：「因為有一part我哋係要帶住眼罩，睇唔到嘢，跟住有啲年紀比較細嘅fans好驚大叫，製造恐慌呀，哈哈，搞到我都有啲嚇親。另外有一part要鎖起啲手鏈，係兩個人一組咁鎖，我就冇鎖，我係鎖起啲fans，哈哈，之後又要爬高爬低；有一part係要對啲圖案，要睇得好細微，真係好花眼力。」經過重重困難，Vincy跟fans都未能破解，最後只好拿起對講機，跟場地工作人員「求釋放」，十分搞笑。雖然任務失敗，但Vincy坦言希望舉辦更多跟fans互動的聚會：「想多啲類似呢啲活動，instead of以前嗰啲食飯、就咁傾偈嗰啲。因為好鍾意大家一齊合作去做一件事，個感覺係好好。」