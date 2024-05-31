服侍夠貼身　主人爽到震

每日都要營營役役，真係好想享受一下畀人服侍嘅爽快感覺，日本AV界嘅「主人樣系列」就幫到大家喇！因為作品中由索爆AV女優將觀眾當成主人咁服侍，而主人想玩乜都得，簡直可以話係任勞任怨，真係爽到震呀！

另類訓練

喺S1出品嘅《女僕令人難以置信的豐滿彈性H Cup爆乳》入面，正孝係單身貴族，請來清原美優負責處理家務，正孝見到美優唔單止樣子可愛，而且仲擁有一對超彈手H奶，自然色心大起，於是以訓練服從性為理由，每日都吩咐美優上床進行訓練，由吹奏同胸夾技巧開始，然後再練習體位技巧。由於美優服從性極高，所以正孝叫佢做乜都相當配合，後來美優更自動自覺去滿足主人添！

求之不得

由Mushroom推出嘅《傲嬌女僕禁斷SEX》當中，女僕宇流木沙羅同心儀男管家成日喺大宅內鬼混，後來事情被男主人發現，於是將男管家炒魷，仲懲罰沙羅每日都要滿足男主人嘅慾望，除咗大玩各種情趣玩具，仲要上床打真軍！之不過沙羅根本就係色慾之女，只要有男人就滿足，可以咁樣服侍主人，簡直係求之不得，所以佢早已忘記咗男管家，全心全意同主人大玩特玩！

享受調教

片廠Prestige製作嘅《我的聽話寵物候選人06》，講述吉川係一個充滿控制慾嘅大叔，用金錢誘惑囡囡接受其調教，繼而成為佢嘅私人玩伴。最近佢就睇中斯文又靚女嘅白滑美人兒涼森玲夢，先叫玲夢戴上綑綁道具，而玲夢完全唔反抗，吉川見到阿妹咁聽教聽話，就教佢點樣以卑微嘅姿態服侍男人，漸漸玲夢就變到任由吉川玩弄，而且仲顯得極之享受，難怪深得吉川大叔寵愛。

簡評

係男人都想畀囡囡服侍，但事實上又有幾多個男人能夠享受得到呢！所以都係睇日本AV界嘅「主人樣系列」，等班女優服侍自己啦！喺3部作品當中，本仙最鍾意清原美優主演嘅《女僕令人難以置信的豐滿彈性H Cup爆乳》，原因係美優心口對H奶真係又大又彈手，表演胸夾認真一流！而且睇到美優被主人細心訓練，最後變成飢渴淫娃，認真夠晒過癮！