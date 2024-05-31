衛詩雅對殯儀業加深了解　年底忙為新片參與影展

藝人Tyson Yoshi、衛詩雅、孖仔湯君慈（ Bruce）與湯君耀（Chris），今日（31日）出席開幕活動。Tyson Yoshi自爆有慣性遲到陋習，試過約朋友睇戲最終卻因太眼瞓而「放飛機」，但笑指入行後尤其跟鄭裕玲（Do姐）一起開工會提前很多場，問他開騷會否遲到？他說：「我團隊好醒目，會自動預早半個鐘，如果Call time 10點，就同我講9點半，我遲到就啱啱好10點。」

將於六月初到加拿大開騷的他，透露並未有邀請嘉賓，完騷後會立即趕回港工作，七月已安排放假一星期，跟女友去放鬆一下：「好攰想唞吓，會乜都唔做好Hea咁，唔想去旅行辛苦過返工。」另提到他日前於澳門跟王嘉爾碰面，他表示剛巧大家也在當地有工作，一起出席After Party，是第二次跟對方見面，不過未有傾合作，讚對方為人友善。

衛詩雅露有份演出的新戲《破地獄》，預計於年底將參與不同影展，希望將香港道教文化介紹給全世界認識：「戲入面我爸爸許冠文係做殯儀業，我以前不理解呢個行業，有時見到啲紙紮品都有啲避忌，但拍呢部戲日見夜見，依家已經冇咁樣諗。」另她透露自己的短片頻道將會加開新節目邀請不同嘉賓參與，至於介飲食的節目會繼續拍，又呼籲大家多留港消費支持小店，指自己現在找小店介紹也開始有難度。