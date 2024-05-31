靚人靚偈係唔少男士品評索女嘅標準，而今次進行比併嘅兩位索女就有齊晒呢兩個條件，佢哋分別係來自美國嘅Kayla Kayden及泰國Faii Orapun，睇吓邊個最啱你心水喇！

孖D天后

性感網紅要樣有樣，要身材有身材，競爭相當激烈，因此要喺芸芸之中脫穎而出，真係兩瓣都唔少得，而出生於美國紐約嘅Kayla Kayden，就係樣靚身材正嘅最佳人辦。

如果有睇過Kayla喺社交帳號上所分享嘅性感寫真，同時你係四仔迷嘅話，係咪覺得佢有啲熟口熟面呢？其實喺進軍網紅界之前，佢本身係一位人氣裸模及脫星，而佢嘅成名之道就係憑住索樣加埋一對36DD巨乳，喺2014年出道便成為男士們嘅焦點，而同年佢亦成為著名四仔片廠Brazzers嘅專屬脫星，所演嘅四仔作品例必大賣，更喺四仔頒獎禮奪得多個獎項，奠定天后級地位。後來佢轉戰網紅界，並開設Onlyfans帳號，為會員提供自家製作嘅全裸寫真同內容直逼四仔嘅影片，為佢帶嚟相當可觀嘅收入。Kayla坦言，相比之下，家陣搵到嘅錢比拍四仔時超出多倍，難怪佢唔做天后，轉做網紅啦！

Kayla Kayden

出生地：美國

身高：154cm

三圍：36DD-25-35

養眼深溝

泰國有唔少外形索爆嘅性感網紅，但係如果要數紅到衝出國際嘅，非Faii Orapun莫屬。而佢爆紅嘅原因，就係憑住一對40G極品爆乳，渾圓又脹卜卜，所以稱佢做咪神絕對冇誇張，加埋5呎7吋嘅高挑身材，呢副胴體簡直係完美。

從佢喺社交網嘅分享，唔難發現佢好鍾意做運動，不但經常到健身室健身，仲經常去游水，難怪身材咁Fit，配合埋古銅色肌膚，散發出強烈健康美。不過對男士嚟講，佢係咪游泳健將並唔重要，最重要嘅係佢啲泳衣，件件都係極少布料，僅僅遮住三點，盡情展露魔鬼身材，尤其係胸前深溝更係養眼。既然阿妹擁有咁火爆嘅胸器，同埋玲瓏浮凸嘅身材，又點可能只係一位網紅咁簡單呢？事實上佢亦係一位演出經驗豐富嘅模特兒，早喺20歲已經出道，為唔少泳裝及時裝品牌擔任Model，故此喺模特兒界有一定知名度，而且佢亦經常喺各個展覽活動擔任Show Girl，人氣相當高。

Faii Orapun

出生地：泰國

身高：174cm

三圍：40G-25-36

第1回合

鬥身材

Kayla Kayden嗰對36DD巨乳，無論喺美國裸模界或脫星界，都稱得上係巨胸一族，但係拍埋Faii Orapun嗰對40G爆乳，卻明顯輸咗幾條街，更何況後者唔止乳量精彩，美股同樣夠吸睛呀！

第2回合

鬥魅力

咪以為做過裸模及脫星嘅Kayla Kayden，一定係走狂野路線，其實初出道時佢以純情玉女形象為賣點，而家陣則愈來愈有女人味。Faii Orapun形象性感美艷，配合埋副靚偈，又真係幾令人有遐想，兩位女郎可謂各有魅力。

第3回合

鬥人氣

挾住裸模及脫星身份踩入網紅界嘅Kayla Kayden，IG及Twitter粉絲各有超過42萬及56萬。不過面對爆乳網紅Faii Orapun時，人數卻絕對被比下去，皆因佢嘅IG及Twitter分別有86萬及110萬，贏晒！

Faii Orapun勝出

爆乳身材有邊個男人唔鍾意，尤其係當換上性感比堅尼，嗰種胸悍嘅誘惑更係令人難以抵擋，好似泰國網紅Faii Orapun嘅魔鬼Cup嘅身材，試問男人點可能唔興奮？所以今次比併佢大獲全勝！